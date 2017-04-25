توزيع حوالي 400 نسخة ورقية من إصدارة الخلاص بالقضارف
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وزعت مبادرة القضارف للخلاص حوالي 400 نسخة ورقية من العدد الثامن من إصدارة الخلاص بمدينة القضارف أمس . واحتوى العدد الذي صدرت نسخته الورقية باللونين الأبيض والأسود على مظلمة إزالة السكن غير المخطط بأحياء القضارف ، والفساد والتلاعب بالأراضي السكنية ، وبيع الحكومة لمساحة مليون فدان بخزان سيتيت وتشريد المزارعين والرعاة ، والتلاعب بانتخابات اتحاد طلاب جامعة القضارف ، وتحكم جهاز الأمن في الخبز ، وعمالة جهاز الأمن للمخابرات الأمريكية ، وتضمن العدد صورة مدير جهاز الأمن ببلدية القضارف المقدم ياسر .
ودعت المبادرة للعمل على اجتثاث نظام الإنقاذ . مرفق النسخة الملونة للعدد
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