الهيئة الشعبية لاغاثة ابناء دولة جنوب السودان تسير قافلة دعم فى الى معسكر ام صنقور بمحلية الجبلين
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سيرت الهيئة الشعبية لاغاثة ابناء دولة جنوب السودان قافلة دعم فى الواحدة ظهر اليوم الى معسكر ام صنقور بمحلية الجبلين هى عبارة عن (10)الف كيلو دقيق و(2،300)كيلو سكر وهى مساهمة من شركة دال
مما يجدر ذكره ان فرعية الهيئة بمدينة ربك لديها مبالغ مالية تمكن من شراء الاتى : 5-طن سمك كوريكى 3-طن ملح طعام باليود و(1050)كيلو ويكة سيتم توزيعها الاحد القادم .وعلى ان تتحرك القافلة الطبية منتصف الاسبوع القادم علما بان الهيئة قام بتكوينها عدد من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وبعض الشخصيات القومية بانتمائاتها السياسية والاجتماعية والدينية المختلفة كمبادرة عاجلة من قوى الاجماع الوطنى لدرء المخاطر التى تعرض لها ابناء شعب جنوب السودان خاصة اولئك الذين اجبرتهم ظروف الحرب الاهلية والجفاف والمجاعة للنزوح