منظمة لا للإرهاب تشيد ببطولة الشرطى الذى سقط قتيلا فى شارع الشانزليزيه !
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فرنسا مستهدفه فى أمنها وإستقرارها ! كما تشيد بتضامن مرشح الرئاسة فرنسوا هولاند مع الشرطة ! فى بياننا الذى لم يجف مداده البارحة أشدنا بوزارة الداخلية وبالشرطة الفرنسية التى تؤدى واجبها فى أدق الظروف وأحرج المواقف وهى الإنتخابات الفرنسية واليوم يعتدى مجرم إرهابى على رجال الشرطة فى أشهر شارع فرنسى شارع الشانزليزيه الذى يعج بالسواح من شتى أنحاء العالم فيردى شرطيا قتيلا ويجرح إثنين منهما . ونحن إذ نعزى الشعب الفرنسى المستهدف فى أمنه وإستقراره نشيد ببطولة الشرطى القتيل ونعزى أهله وأهل زميليه الجرحى كما نشيد بالموقف الرائع لمرشح الرئاسة فرنسوا فيون الذى ألغى كل أنشطته الإنتخابيه اليوم إحتراما لروح الشرطى القتيل وتضامنا مع أهالى الجرحى إيمانا منه بأهمية مكافحة الإرهاب الذى حذرنا فى كل بياناتنا بأهمية تأهيل خريجى السجون تأهيلا نفسيا وإجتماعيا وإيجاد حياة كريمة لهم حتى يتمكنوا من الإندماج فى المجتمع الفرنسى ويساهموا فى الأمن والإستقرار ودفع عجلة التنمية بالبذل والعطاء وليس بإراقة الدماء . كما نشكر قناة الحره التى قامت أمس بإستضافتى بوصفى رئيسا لمنظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) فى إحدى برامجها للتحدث عن الإنتخابات الفرنسية ومكافحة الإرهاب ونحن نثمن هذا الموقف الواعى والحضارى لهذه القناه قناة الحره تأكيدا وحماية للسلم والسلام العالمى وأمن الإنسانية والبشرية جمعاء . الكاتب الصحفى عثمان الطاهر المجمر طه / باريس رئيس منظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) فرنسا عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.