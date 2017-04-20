بيان توضيحي من المكتب الخاص للامام الصادق المهدي

20/4/2017م أوردت صحيفة الشرق القطرية في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 19/أبريل 2017 في مقابلة بالدوحة ونشرتها بعض الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس 20/4/2017م مفاده: "أن الإمام الصادق المهدي أشاد بوثيقة الدوحة لسلام دارفور مؤكدا أنها حققت تقدماً كانت تنقصه أبوجا وان جهوداً يبذلها لإقناع الحركات الدارفورية الرافضة للسلام للانضمام لوثيقة الدوحة". نؤكد أن هذا الخبر عاري تماماً من الصحة والصحيح أن الإمام الصادق المهدي قال أن الدوحة خطوة أوسع من أبوجا ولكن لم تشترك فيها القوي السياسية ولم تشترك فيها حركات مسلحة وبالتالي لا يمكن اعتبارها حل نهائي ولا بد من حوار جامع ينظر في القضية بأكملها.