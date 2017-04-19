بيان من قوى نداء السودان حول مسار العملية السلمية في البلاد
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بسم الله الرحمن الرحيم
بصفته التحالف الأكبر لقوى المعارضة السودانية، يرجو تحالف قوى نداء السودان لقاء الآلية الإفريقية في سانحة قريبة للتداول معها في كيفية الدفع بالعملية السلمية. و حيث أن الرئيس أمبيكي زار الخرطوم مرتين في الأشهر الأخيرة لعقد اجتماعات مع حكومة السودان، فمن العدالة أن يلتقي أيضاً قوى نداء السودان للاحاطة الكاملة بموقفها المشترك قبل أن يقدّم تقريره إلى مجلس السلم و الأمن الإفريقي.
تؤكد قوى نداء السودان أنها عند إلتزامها بخارطة الطريق التي وقعتها في الثامن من شهر أغسطس 2016 في أديس أبابا. و هي خارطة تلزم جميع الأطراف بعملية سياسية تنهي النزاعات في السودان، و تقدّم للشعب السوداني عملية حوار وطني نزيه و شامل من حيث المشاركين و الموضوعات، و تخاطب التحديات التي تواجه البلاد. كما تؤكد قوى نداء السودان استعدادها لتنفيذ اتفاق خارطة الطريق بإرادة خالصة، و على أساس التفاهمات التي سعى لها مع الآلية عبر خطابها الموجه للرئيس أمبيكي في الثاني و العشرين من شهر يوليو 2016، و التي أوضحت فيها و في التصريح الصحفي اللاحق في الثامن من شهر أغسطس 2016 أنها لن تكون على استعداد لتكون طرفاً في حوار وطني دستوري، ما لم يتم التوصّل مع حكومة السودان إلى اتفاق مرض في كيفية انهاء الحرب، و توصيل الإغاثة الإنسانية إلى السكان المتأثرين بها، و تأسيس إطار عملي يضمن قيام حوار قومي حقيقي، و إيجاد مناخ موات للحوار باطلاق الحريات الأساسية بجانب مطلوبات أخرى. و لكن، و بدلاً من الالتزام بخارطة الطريق، مضتت الحكومة قدماً في انهاء حوارها الخاص في العاشر من شهر أكتوبر 2016. و بعيداً عن إيجاد مناخ موات للحوار، تمادت الحكومة في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، و تقييد الحريات الأساسية، و انتهاك حقوق الإنسان. و تنوّه قوى نداء السودان إلى أنها ليست على اتفاق مع بعض النقاط التي جاءت في بيان الألية الإفريقية الصادر في العاشر من إبريل 2017، و لكنها تأمل أن تجد السانحة المناسبة لنقاشها مع الآلية. و في الختام، يجدد قيادات قوى نداء السودان دعوتهم للقاء الآلية بأسرع ما يمكن حتى تؤخذ وجهات نظر كل الأطراف في الاعتبار في حوارات الآلية بشأن الدفع بالعملية السلمية.
توقيع: مبادرة المجتمع المدني حزب الأمة القومي أحزاب نداء السودان في الداخل الجبهة الثورية السودانية (أ) الجبهة الثورية السودانية (ب)