في تابين د. عبد الماجد علي بوب: كاليفورنيا تودع الراحل قوميا و دوليا
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* هشام: افخر بوالدي ابا بقلب رحيم غرس فينا الانتماء للسودان و اهله * دكتور عبد الرحيم: ارتبط بوب بالشؤون الحياتية و احتفي بالفن *دكتور حلمي شعراوى ..الاكاديمي المصري: التقيته في جامعة جوبا في عام 1981 مثقفا متاملا وعالما كبيرا وو طنيا.. *دكتور محمد سليمان: كان جنديا للتنوير مسكونا بالتدقيق مهموما بالوطن..
التقي يوم ١٦ ابريل لهذا العام لفيف من السودانيين بولاية كاليفورنيا لتأبين الراحل المقيم دكتور عبد الماجد علي بوب. فقد كان مخططا لهذا التأبين ان يكون متوافقا مع السادس من ابريل كيوم وطني ارتبط به دكتور علي بوب نضاليا وسياسيا ..لكن ولظروف متعلقة بحجز المكان فقد انعقد التابين في يوم ١٦ من شهر ابريل وكان يوما مشهودا تداعي اليه السودانيون من كل نواحي ولاية كاليفورنيا ومن خارجها...ابتدا التأبين بقراءة القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقتين حدادا علي الراحل المقيم..تلا ذلك الترحيب بالحضور والذي قدمه الاستاذ احمد محمود والذي قدم بعده الاستاذ هاشم محمد صالح و الذي عكس وبتفاصيل غاية في الدقة السيرة الحياتية للراحل المقيم علي بوب..والتي امتدت منذ مولده في الخرطوم ونشاته في كنف اسرة مثقفة محاط باشقاء و شقيقيات غاية في التلاحم والاحترام ..وقد عكس الاستاذ هاشم كافة المراحل الدراسية داخل السودان و خارجه والتي كان فيها الدكتور علي بوب طالبا متميزا حتي تكللت هذه الجهود بنيله الدكتوراة من جمهورية المانيا ومن ثم عودته للسودان والعمل فيه وتعتبر مرحلة جامعة جوبا من ابرز معالم تجربته العملية ..كما تطرق لتجربة الراحل المقيم في امريكا و علاقته بجامعة بيركلي لتتواصل هذه السيرة العطرة لتعكس اسهامات الراحل السياسية و الفكرية والتي كانت حصيلتها العديد من الكتب والمقالات..وقت توقف الاستاذ هاشم عند العمل النضالي للدكتور علي بوب منذ ثورة اكتوبر ومشاركته فيها وامتداد هذا العمل النضالي حتي رحيله.. تلي الاستاذ هاشم الدكتور عبد الرحيم محمد ممثلا لاهل و اقرباء الراحل بوب والذي تحدث بعمق عن علاقة دكتور علي بوب باهله والاهتمام بكافة تفاصيلهم كما اشار لارتباطات دكتور علي بوب بشئون الحياة جميعها واحتفاءه بالفن وكافة مناشط الحياة..تلا ذلك الكلمات القيمة التي ألقاها الاساتذة احمد القاضي و صلاح حامد و عبد المنعم صالح ممثلين لجالية مونتريه وقد اجمعوا جميعا علي الابعاد الانسانية و الاجتماعية التي جسدها الراحل المقيم عبر حياته وقد اضاف الاستاذ صلاح حامد لكل تلك الابعاد البعد النضالي الذي جسده الدكتور علي بوب في صراعه ضد الانظمة القمعية..تحدث بعد ذلك الاستاذ شرف نصر ممثلا للجالية السودانية بكاليفورنيا عاكسا تقدير الجالية للراحل المقيم والذي كان حريصا علي دور الجالية وفاعليتها..تواصل بعد ذلك التأبين وبعد استراحة قصيرة اذ قدم الاستاذ حمدان جمعة كلمة منبر كاليفورنيا نيابة عن اعضاء المنبر والتي ركز فيها حول المعاني التي عكسها الراحل المقيم في علاقته بالمنبر متمثلة في الانتماء والعزيمة والتفاؤل و كمعاني شاملة تميز بها الراحل المقيم..تحدث بعد ذلك الاستاذ عصام عبد الشكور معددا علاقته الانسانية بالراحل المقيم واسرته..و بعد ذلك قدمت الاستاذة سعدية الخليفة كلمة اصدقاء الدكتور علي بوب والذين مثلهم جميعا الدكتور عبد الله جلاب عبر الكلمة التي قرأتها الاستاذة سعدية نيابة عنه وحملت تلك الكلمة اشارات انسانية عميقة جمعت بين الراحل وأصدقائه..الكلمة الاخيرة كانت لابن الراحل المقيم هشام والتي كانت مؤثرة وبشكل عميق اذ سرد هشام وبتفاصيل مليئة بالحميمية علاقته بولاده و كيف اثر فيه والده من حيث المباديء والقيم وكيف ان والده كان عميقا و انسانيا ومتسامحا وامينا..وقد قال هشام ان والده قد زرع فيه حب السودان وهو يفتخر بكونه سودانيا وهو الان يحتفي بالسودانيين اكثر من اي وقت مضي لما رآه من مواقف عبر مرض والده وحتي هذه اللحظة الراهنة..وقد اعتذر مقدم البرنامج عن اذاعة الكلمات المسجلة نتيجة لخلل فني وهي كلمات ارسلت من داخل و خارج امريكا لشخصيات عرفت الراحل المقيم معرفة حقيقية وكل هذه الكلمات الان عبر اليوتوب وهي للاستاذة الاتية أسمائهم: 1- الاستاذ عثمان بوب..شقيق الراحل علي بوب..2- السفير عبد الرحمن مختار 3- الاستاذ فتحي الضو 4- الاستاذ حلمي شغراوي 5- الدكتور محمد صالح 6- الدكتور عبد القادر الرفاعي 7- الدكتور جمال البلال ممثلا لمنبر ايوا 8- دكتور محمد مراد 9- دكتور محمد سليمان 10- الاستاذ معتصم احمد صالح ممثلا لتحالف المعارضة بامريكا..ولقد استمر التأبين قرابة الأربعة ساعات كانت مليئة بالمشاعر النبيلة تجاه الراحل المقيم وتجاه اسرته الكريمة..الا رحم الله الدكتور علي بوب لما قدم لوطنه وللناس اجمعين....