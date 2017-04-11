الجبهة الوطنية العريضة – فرعية القاهرة الاعمال الارهابية فى مصر
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تتقدم الجبهة الوطنية العريضة (السودانية) للاشقاء المصريين قيادة وشعب، بالتعازي فى شهداء حوادث الارهاب فى كل من كنيسة مارجرجس بمدينة "طنطا" الذى تجاوزت اعداد ضحاياه(27) حالة وفاة و(78) مصابا وفى شهداء الكنيسة المرقسية بمدينة "الاسكندرية" الذى وصل عدد ضحاياه الى(16) حالة وفاة و(42) مصابا من بينهم عددا من رجالات الشرطة المصرية. وتبرق الجبهة الوطنية العريضة الشعب المصرى و أسر الشهداء وأهاليهم كبير تعازيها. كما تدين الجبهة الوطنية العريضة بكل قوة السلوك الهمجى والاجرامى للجماعات المتأسلمة في مصر، وبقية الدول العربية والافريقية والإسلامية قاطبة. اننا فى الجبهة الوطنية العريضة نؤكد وقوفنا يداً بيد مع الشرفاء فى أرجاء المعمورة للتصدى لمحاربة الإرهاب أينما وجد، وصولاً للقصاص من القتلة المجرمين حفظ الله شعب وادى النيل فى السودان ومصر.