الشبكه الدوليه لمنظمات المجتمع المدنى - جبال النوبه تنعي الاستاذ نيرون فيليب
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الامانه العامه
نعى اليم ببالغ الحزن والاسى ينعى السيد رئيس واعضاء المكتب التنفيذى وجميع منظمات المجتمع المدنى بالشبكه الدوليه ينعون فقيد جبال النوبه والوطن الاستاذ نيرون فيليب اجو مسؤل الشئون الانسانيه بالحركه الشعبيه والشبكه اذ تنعى الفقيد نيرون فيليب انما تنعى تاريخا ناصعا لاعظم الابطال الذين قدموا الدروس والعبر فى الدفاع عن حقوق الانسان والحقوق المدنيه للشعوب المهمشه فى السودان والاستاذ نيرون فيليب يعتبر مدرسه نضاليه شهد لها التاريخ وسيظل نبراسا يحتذى به لكل الاجيال . واننا اليوم بفقد الرفيق نيرون نعبر عن عميق حزننا وجبال النوبه والوطن فى امس الحوجه اليه . والشبكه الدوليه اذ تعبر عن وقفتها الانسانيه مع اسرة الفقيد ومواساة شعبنا بالمناطق المحرره وكل شعب جبال النوبه فى الفقد الجلل ونقول لهم ان الاستاذ نيرون لم يمت فهو ما زال حيا يمشى بيننا بفكره الثاقب الوضاء فقد خلف الف نيرون من بعده فهذه مشبئة الاله فى رحيله وانا لفرقه لمحزونون فليتقبله الله عنده قبولا حسنا ويجعل مثواه الجنه وليمكننا الرب من مواصلة تحقيق احلامه فى انجاز الحريه والرفاهيه لشعب جبال النوبه وفاءا له.