قيادة الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة تنعي المناضل نيرون
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نـــعي اليم / وتعزية الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة قيادة الجبهة الشعبية للتحرير والعداله تتقدم باحر التعازي لجماهير الحركة الشعبية لتحرير السودان وقيادتها ومناضلي الحرية والكرامة وجماهير الهامش في وفاة نيرون فليب اجو المناضل الفذ والقيادي وعضو وفد التفاوض للحركة الشعبية والمساعدات الانسانية الذي انتقل الي رحاب الله بعد صراع طويل مع المرض . لقد كان مخلصا لمبادئ السودان الجديد وجماهير الهامش بصفة خاصة والقضية الوطنية بصفة عامة . خالص التعازي لا سرته ولأهله ورفاق دربة واصدقائه فلترقد روحه بسلام . وانا لله اليه راجعون قيادة الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة 28/2/2017