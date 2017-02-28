امدرمان تدشن عرسها: التفاف شعبي كبير حول مبادرة دعم وتطوير مستشفي امدرمان التعليمي.
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تشهد مدينة امدرمان عاصمة السودان الوطنية .. عرساً شعبياً كبيراً مساء اليوم الثلاثاء ٢٨-٢-٢٠١٦ بجامعة الأحفاد للبنات .. حيث سيعلن البروفيسور موسي عبدالله حامد - المدير الأسبق لمستشفي امدرمان و جراح الجهاز الهضمي المعروف - عن انطلاقة التدشين الرسمي للمبادرة الشعبية لدعم وتطوير مستشفي امدرمان التعليمي من خلال احتفال شعبي وجماهيري حاشد يؤمه أهل المدينة و وفود اخري متقاطرة من أنحاء السودان المختلفة دعماً لذلك المشروع الكبير الذي يستهدف التصاعد بأهدافه من خلال تأهيل المستشفي خدمياً و مرفقياً وترقية اداء كادرها البشري سعياً نحو تحقيق خدمات صحية كريمة للمواطن البسيط .
وسيتم تدشين المبادرة رسميا ً من خلال تدشين كتاب (ثلاثية مستشفي امدرمان) الذي كتبه البروفيسور موسي عبدالله حامد و دون فيه تجربته وتجربة جيله من الأطباء من خلال العمل كجراح في المستشفي لما يقارب الثلاثين عاماً وتضمن ذلك أيضاً جهوده مع زملائه في مجلس إدارة المستشفي ومجلس أمناءه في تطوير المستشفي وتشييد مجمعات خدمية ضخمة كمبني الطوارئ والإصابات الذي تم تشييده بالجهد الشعبي الخالص بتكلفة قاربت الثلاثة ملايين من الدولارات من خلال نفير شعبي ضخم شهدته امدرمان في أواخر الثمانينات . وقد تبرع المؤلف بريع الكتب بالكامل كوقف لصالح المستشفي وكذلك تبرع الرجل الخّيِر السيد/ صالح عبدالرحمن يعقوب بتكلفة طباعتها لنفس الغرض. وسيصاحب ذلك حملة تبرعات ضخمة لشراء الثلاثية دعماً لمشروع المبادرة التي ستودع بحساب المبادرة البنكي.
غني عن القول أن مستشفي أمدرمان التعليمي قد اصبح اكبر مستشفي تعليمي في العاصمة بعد إغلاق مستشفي الخرطوم وبالتالي فإن الضغط علي خدمات المستشفي في تزايد وتصاعد مستمر . وفي حديث متصل بما سبق كان البروفيسور موسي عبدالله حامد قد انتقد بشدة مساء الامس في تصريحات له بقناة امدرمان الفضائية تدني الدعم الحكومي للخدمات الصحية بالمستشفيات .. ودعا لسد هذا الفراغ بالجهد الشعبي الخالص بتكاتف كل الجهات الشعبية والأهلية لجعل امدرمان مثال يحتذي علي مقدرة الشعب السوداني في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف المترتبة علي نقص ميزانية الدولة لقضايا العلاج والصحة .
وكانت تلك المبادرة التي انطلقت منذ أكتوبر ٢٠١٦ .. قد وجدت استجابة وحماساً واسعاً فاق كل التوقعات ويرجع الفضل في إنزالها علي ارض الواقع نَفَر كريم من رجال امدرمان وناشطيها علي المستوي الشعبي و الاجتماعي والاقتصادي كالسيد صالح عبدالرحمن يعقوب و الاستاذ الأديب عبدالمنعم الكتيابي والدكتور أمير عبدالله خليل رئيس مجلس أدارة المستشفي والبروفيسور قاسم بدري والأستاذ بشري محمد خير والأستاذ ابراهيم الجمل مع مشاركة نسائية واسعة من الناشطين في هذا المجال كالاستاذة تماضر عبداللطيف والدكتورة ندي بكري عثمان استشارية أمراض الصدر ونائب مدير المستشفي .. والأستاذ خالد عبدالرحيم بالاضافة لمجموعات كبيرة من الشباب والشابات الناشطين في مجال العمل الطوعي والشعبي . وقد اظهر الجميع حماساً لائقاً بما عُرف عن شعبنا من شغف بالعمل الأهلي الشعبي الطوعي وبدأت حملة من التبرعات بالفعل استنهاضاً للهمم وشحذاً للعزائم .
الهدف من كل ذلك جعل مستشفي أمدرمان بواسطة هذه المبادرة كمثال يحتذي لمقدرة شعبنا علي العمل الطوعي الأهلي الخلاق بمدن السودان المختلفة ..والعمل علي ترسيخ ثقافة المجهود الأهلي في رفع المعاناة عن كاهل الناس فيما يختص بقضايا الصحة والعلاج في ظل تناقص دعم الدولة لقطاع الصحة في كل يوم .. وستظل مجانية العلاج بالمستشفي حلماً اكبر ستسعي المبادرة الشعبية لتحقيقه بكل الوسائل المتاحة . سيكون تدشين الكتب مناسبة للإعلان عن تحول المبادرة لهيئة شعبية طوعية مستمرة لدعم المستشفي وتكوين هيئات شعبية مؤسسية اخري مشابهة بمدن السودان الآخري للدفع بالعمل الشعبي نحو توفير الرعاية الصحية التي يستحقها شعبنا الكريم .