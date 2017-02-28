مؤسسة محمّد إبراھیم تُعلن عن عدم وجود فائز بجائزة إبراھیم لعام 2016 للإنجاز في القیادة الأفریقیة
التفاصيل
لندن 28 فبراير 2017 - أعلنت مؤسسة محمد إبراھیم اليوم عن حجبھا لجائزة إبراھیم للإنجاز في القیادة الأفریقیة لعام 2016 وقد جاء الإعلان في أعقاب الاجتماع الذي عقدته لجنة الجائزة المستقلّة برئاسة د. سلیم أحمد سلیم واجتماع مجلس إدارة مؤسسة محمد إبراهيم نهاية الأسبوع الماضي وتعقیباً على قرار اللجنة، أفاد د. سليم قائلاً: "كما أؤكّد في كل عام، فقد تعمّدنا أن نحدّد معیاراً رفیعاً جداً عندما أطلقنا الجائزة في عام 2006. ونحن نقدّر ونُثني على المُساهمات المُهمّة التي بذلها الكثير من الزعماء الأفارقة لتغيير الأحوال في بلادهم نحو الأفضل. ولكن الجائزة يُراد بها أن تُبرز وتحتفي بالقيادة الاستثنائيّة حقاً، وتلك مسألة غير شائعة من حيث التعريف. وبعد دراسةٍ متأنيّة قرّرت اللجنة حجب الجائزة لعام 2016" والمرشّحون لجائزة إبراھیم جمیعھم من رؤساء الدول أو الحكومات الأفارقة التنفیذیین الذین تركوا مناصبھم خلال السنوات الثلاث الأخیرة (2014-2016)، شریطة أن یكون قد جرى انتخابھم بالطرق الدیمقراطیة وأن یكونوا قد نھضوا بولایاتھم بموجب الدستور مُنحت جائزة إبراھیم أربع مرّات منذ إطلاقها في عام 2006. ومن بین من فازوا بجائزة إبراھیم في الماضي: الرئیس ھیفیكیبوني بوھامبا من ناميبيا (2014)، والرئیس بيدرو بيريس من الرأس الأخضر (2011)، والرئيس فستوس موغاي من بوتسوانا (2008)، والرئيس جواكيم شيسانو من موزمبيق (2007). وحاز الرئيس نیلسون ماندیلا من جنوب أفریقیا على الجائزة الفخریة لدى الافتتاح في عام 2007 تتطلّع المؤسسة إلى استضافة احتفالها السنوي البارز تحت عنوان "ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحَوكمة الرشيدة" في مراكش، المغرب، من 7 إلى 9 نيسان/أبريل 2017. وتُفتتح الفعاليّات مساءَ يوم الجمعة بنقاشٍ رفيع المستوى تحت عنوان "محادثةٌ حول القيادة"، وتنظر في التحديات التي تواجه القيادات على الصعيد العالمي في القرن الحادي والعشرين ####
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جائزة مؤسسة إبراھيم للإنجاز في القیادة الأفریقیة: • تقدّر وتحتفي بالقادة الأفارقة الذین طوّروا بلدانھم في ظل أصعب الظروف، وانتشلوا الناس من الفقر، ومھّدوا الطریق للرخاء المستدام والعادل؛ • تبرز قدوات استثنائية للقارّة؛ • تضمن استمرار قارّة أفریقیا في الاستفادة من خبرات وحكمة القادة المتمیزین بعد تركھم لمنصبھم الوطني، من خلال تمكینھم من مواصلة القیام بأدوار عامّة أخرى في القارة؛ • ھي جائزة ومعیار للامتیاز في مجال القیادة في أفریقیا، ولیست "جائزة أولى"، ولا یُشترط منحُها سنویاً.
المعايير: • رئیس تنفیذي سابق لدولة أو حكومة أفریقیة • ترك منصبه في السنوات الثلاث الماضیة • مُنتخب دیمقراطياً • أتمّ ولایته وفق الدستور • أظھر قیادة استثنائیة
جائزة إبراھیم ھي أكبر جائزة تمنح سنویاً في العالم، وتتألّف من: • خمسة ملایین دولار أمریكي على مدى عشر سنوات • مائتا ألف دولار أمریكي سنویاً مدى الحیاة بعد ذلك
ویمكن للحائزین على جائزة إبراھیم التقدّم أیضاً بطلب مبلغٍ إضافي قدره مائتي ألف دولار أمریكي سنویاً للأنشطة الخیریة.
لجنة الجائزة
یتمّ اختیار الفائز بجائزة إبراھیم من قبل لجنة مستقلّة خاصة بالجائزة، يُعيّنها مجلس إدارة المؤسسة، وتتألّف من: • سلیم أحمد سلیم (رئیساً) | الأمین العام السابق لمنظمة الوحدة الأفریقیة، ورئیس الوزراء السابق لتنزانیا، وعضو مجلس إدارة مؤسسة محمد إبراهيم • مارتي أھتیساري | الرئیس السابق لفنلندا، حائز على جائزة نوبل • عائشة باه دیالو | رئیسة شبكة التعلیم للجمیع في أفریقیا، وزیرة سابقة للتعلیم في غینیا • محمد البرادعي | المدیر العام الفخري للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، حائز على جائزة نوبل • غراسا ماشیل | رئیسة مؤسسة تنمیة المجتمع، وزیرة سابقة للتعلیم في موزمبیق، وعضو مجلس إدارة مؤسسة محمد إبراھیم • فستوس موغاي | رئیس بوتسوانا السابق، وحائز على جائزة إبراھیم لعام 2008 • ماري روبنسون | المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمنطقة المعنیّة بظاھرة النینو والمناخ، والمبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة لمنطقة البحیرات الكبرى، والرئيس السابق لأيرلندا، وعضو مجلس إدارة مؤسسة محمد إبراھیم
ویمكن الاطلاع على مزید من المعلومات عن الحائزین على جائزة إبراھيم على الموقع التالي: http://www.moibrahimfoundation.org/laureates/
"ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحوكمة الرشيدة"
يُعد ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحوكمة الرشيدة احتفالاً سنوياً بارزاً تقيمه مؤسسة محمد إبراهيم كلّ سنة في مدينة أفريقية مختلفة. ويُعقد هذا الاحتفال لمدة ثلاثة أيام بحضور شخصياتٍ أفريقية بارزة وقادةٍ سياسيّين وروّاد أعمالٍ مهتمّين بأفريقيا، وممثلين عن المجتمع المدني، ومؤسسات متعددة الأطراف وإقليمية، إلى جانب كبار الشركاء الدوليين لأفريقيا وذلك لتحديد التحديات المعيّنة التي تواجه السياسات ومناقشة الأولويات في اتخاذ الإجراءات. وتمتد المحادثات لتشمل جمهوراً أوسع من خلال العروض الموسيقية والفنّية والرياضيّة في احتفالات عامّة كبرى، وتعرضُ نماذج من ألمَع مواهب أفريقيا.