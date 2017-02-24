الحزب الإتحادي الموحد: إنقاذ شعب جنوب السودان مسؤولية دولية ووطنية
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحِزب الإتِحادى (المُوًحَد) The Unified Unionist Party السودان وطن للجميع
التاريخ: 22 فبراير 2017 الحزب الإتحادي الموحد – إنقاذ شعب جنوب السودان مسؤولية دولية ووطنية
في شجاعة تُحمَد لأشقائنا في دولة جنوب السودان أعلن السيد إساياه شول أرواي رئيس المكتب الوطني للإحصاء في جنوب السودان أن بعض مقاطعات ولاية الوحدة قد تم تصنيفها ولاية معرضة لخطر المجاعة معرضة لخطر المجاعة إن لم تكن في مجاعة أصلا ً وأن نصف السكان سيواجهون نقصا ً كبيراً في الغذاء، تشير التوقعات أيضاً معاناة 4.9 مليون مواطن من إنعدام الغذاء بين شهري فبراير الحالي وأبريل القادم، وذلك بسبب الحرب الدائرة الآن في جمهورية جنوب السودان الشقيقة الأمر الذي أدي إلي إرتفاع أسعار المواد الغذائية وإنخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة التعثر الإقتصادي، كما تشير ذات التوقعات إلى أن الرقم سيرتفع إلى 5.5 مليون مواطن بحلول يوليو القادم. بذلك تصبح دولة جنوب السودان أول دولة تُعلن فيها المجاعة منذ ست أعوام ويتوقع أيضاً أن يمتد شبح المجاعة إلي اليمن والصومال وشمال شرقي نيجيريا حسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أي أن ما يزيد على 20 مليون شخص قد يواجهون الموت جوعا ً خلال الأشهر الستة القادمة. إننا في الحزب الإتحادي الموحد ومن منطلق رؤيتنا الوطنية والحزبية القائمة علي ضرورة وحدة الشعبين في جنوبي وشمالي السودان إذ نثمن إعلان أشقاءنا في دولة جنوب السودان للمجاعة في بلادهم نطالب بالآتي : 1. أن يتصدي المجتمع الدولي بكل مسؤولية وبالسرعة اللازمة لحماية شعب جنوب السودان من خطر المجاعة وتداعياتها داخل حدود دولة جنوب السودان واللاجئين خارجها في السودان وغيره من الدول المجاورة فالإحصاءات تقول أن عدد اللاجئين من أبناء وبنات شعب جنوب السودان الذين وصلوا لولايتي شرق دارفور والنيل الأبيض في السودان قد بلغ 305 ألف لاجيء غالبيتهم من الأطفال المصابين بمستويات حرجة من سوء التغذية حسبما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين خلال اليومين الماضيين كما يُتوقع تدفق الكثير من اللاجئين خلال هذا العام بسبب إستمرار الحرب في جنوب السودان . 2. أن يشحذ شعبنا الأبي في شمال السودان _ رغم ظروفه الإقتصادية والمعيشية الصعبة _ هِمته العالية والمعروفة عنه لمساعدة ونجدة أشقاءنا في جنوب السودان خاصة أهلنا في مناطق التماس وعلي إمتداد الحدود وأن يقدموا مُستَطاعهم من الغذاء والدواء والإيواء لأهلنا من أبناء وبنات شعب الجنوب . 3. أن تتوقف التدخلات الدولية والإقليمية في شؤون دولة جنوب السودان وأن تعمل الأمم المتحدة من خلال وساطة دولية محايدة علي وقف الحرب وإقامة السلام بعدما فشلت الوساطات الإقليمية والمحلية غير الموثوق في حيادها في التوفيق بين الحكومة والمعارضة .. إننا في الحزب الإتحادي الموحد نناشد كلاً من الحكومة والمعارضة أن يحتكما لما فيه مصلحة شعب جنوب السودان
كونوا معنا من أجل أهلنا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الحزب الإتحادي الموحد الحزب الإتحادي الموحد بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.