حركة تغيير السودان/ تختار رئيسا جديدا خلفا للدكتور ابنعوف
التفاصيل
*انعقد اجتماع مجلس الراي المركزي لحركة تغيير السودان بتاريخ الاربعاء15/2/2017م برئاسة رئيسه .د.ايمن جميل.تلخصت اهم مقرراته في: 1/ مناقشة واجازة تقرير اداء عمل ونشاط الحركة للعام 2016م. 2/اجازة خطة عمل الحركة للعام 2017م وفقا لاستراتيجية الحركة. 3/انتخاب رئيس جديد للحركة وهو الصديق الاستاذ/ عادل النور خلفا للرئيس السابق الصديق دكتور/ عبدالرحيم احمد ابنعوف الذي اكمل دورتين متتالتين حسب دستور الحركة (10) اعوام . 4/ فيما يخص خارطة تحالفات الحركة .امنت الحركة علي الاستمرار في تحالف قوي الاجماع الوطني بعلاقة تحالفية بها واجبات وحقوق،والعمل على ازالة التحفظات السابقة بقوى الاجماع من الحركة في بعض المسائل الادارية بعد تلقيها وعود بمعالجة تلك التحفظات ،كما تم التامين علي التنسيق والتعاون مع تحالف قوى التغيير السودانية. *هذا وقد تم اجراء مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس السابق والرئيس القادم للحركة، وتم شكر للدكتور ابنعوف علي فترة تضحيته السابقة وصبره ومثابرته ونجاحه في تحويل الحركة من حركة طلابية صفوية نخبوية من طلاب جامعات وخريجين الي حركة جماهيرية كبيرة واسعة الانتشار في كل انحاء السودان خارج السودان .وقد اصبحت مدرسة رائدة للتغيير في السودان ويعتبر د.ابنعوف هو الاب الروحي للحركة ورمز التغيير في السودان . *السيرة النضالية لرئيس حركة تغيير السودان السابق. *الاسم /.عبدالرحيم احمد محمد ابنعوف. *تاريخ.الميلاد.14/8/1967م- *مكان الميلاد.المناصير-قرية النعوفاب *الابتدائي-سنار-مدرسة44ودتكتوك.*المتوسطة مدرسة شيري*الثانوي/ مدرسة ابوحمد الثانوية *الجامعة/جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا/كلية الطب البيطري والانتاج الحيواني. *ماجستير ودكتوراه /الاسماك. *متزوج واب لعدد من الابناء والبنات. *المهنة- عمل معلما بكل المراحل .(متوسطة+ثانوي+جامعة).ومشرفا لمزارع الدواجن والاسماك وحيوانات المزرعة. العمل العام. *مؤسس ورئيس اتحاد ونادي شباب حوش فرنيب بالمناصير1987م. *مشاركا بالاتحادات الطلابية . *مؤسس ورئيس جمعية الاصدقاء الوطنية 1996م.. *مؤسس ورئيس اتحاد اختصاصي الانتاج الحيوانى.2001م. *مؤسس ورئيس لمنظمة بوادينا الخيرية.2005م *عضو بعدد من الجمعيات العلمية والمنظمات المدنية. *عضو اللجنة المركزية لنقابة معلمى المرحلة المتوسطة سابقا. *احد مؤسسي تجمع تصحيح مسار العمل النقابي.2002م * احد مؤسسي لجنة المعلمين المناهضة للاستقطاعات 2006. *موسس ورئيس اتحاد متضرري سد مروي2004م(قائد ثورة المناصير ضد التهجير القسري). *رئيس اللجنة القومية لمتضرري السدود. *من مؤسسي حركة الطلاب المحايدين بالجامعات السودانية. *انضم ل/الحركة الوطنية للتغيير(حتي) عبر تنظيمها الطلابي(المحايدين) 1987م.وتدرج بها من عضو طلابي الي ممثلا للطلاب في المكتب السياسي ,.ثم امينا عاما للحركة. ثم تم تكليفه رئيسا للحركة عند استشهاد رئيسها المحامي/ محمد الصديق. *رفض حمل السلاح عندما اختارت مجموعة احمد دامرقة رئيس فرع حركة تغيير السودان باقليم دارفور(الكفاح المسلح) .وقال قولته المشهورة في اجتماع مجلس المركزي المركزي للحركة في العام2005م .بانهم اختاروا (نموذج المهاتما غاندي ونموذج مانديلا) في الكفاح ضد النظام الديكتاتورى للانقاذ. وان قناعاتهم في الحركة بان الفكر والنضال السلمي اقوي سلاح ضد الظلم وهواول رئيس حركة سياسية معارضة بالسودان (حذر واعلن واعترف) علنا في مؤتمر صحفي بدار اتحاد جامعة الخرطوم2003م ،بان قال ان لاهلنا في دارفور قضية حقيقية يجب حلها فورا حل سياسي لا حل امني وتتحمل الحكومة نتيجة ذلك الظلم. *من مؤسسي حركة تغيير السودان بعد تسجيلها فى العام 2005م.وانتخب رئيسا لها لمدة دورتين.(2005 م –2017م) ويعتبر الاب الروحي لها وطورها من حركة طلابية في الجامعات الي حركة جماهيرية واسعة الانتشار بكل اقاليم السودان وخارجه. *ترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2010م .ممثلا عن حركة تغيير السودان. *مؤسس وامين عام هيئة القوي السياسية لادارة الازمات.2008م. *احد مؤسسي تحالف قوي الاجماع الوطني وعضو مجلس رؤساء الاجماع.(المعارضة الاساسية بالسودان) منذ 2010حتي2017م. *مؤسس ورئيس تحالف قوى التغيير السودانية .2014م (رئيس لمدة دورتين هما الاولي والخامسة). *احد مؤسسي قوي نداء السوان .باديس اببا 2014م حتي 2016م. * اعتقل وعذب بزنازين النظام اكثر من 17مرة.ولكن لم يغادر بلاده وظل يقاتل بالداخل. *تعرض لثلاثة محاولات اغتيال .(الاولي والثانية) عندما قاد ثورة متضرري السدود ضد التهجير القسري. و(المحاولة الثالثة) عندما كان مشاركا في ثورة سبتمبر العظيمة 2013م.تسببت هذه المحاولات فى انزلاق غضروفي لازال يعاني منه. *فصل معلما من المرحلة المتوسطة ثم فصل محاضرا بالجامعة لنشاطه السياسي. *صودرت ممتلكاته وحقوقه الشخصية من مزارع وغيرها.كما صودرت ممتلكات الحركة لدي نظام الانقاذ ولازالت لديهم. *هذا وقد تم تكريمه من الحركة وسجل اسمه بعضوية شرف قادة الحركة الشهداء والاحياء منهم.وسجل اسمه باحرف من نور في سجل قادة تاريخ السودان ضد الانظمة الديكتاتورية والعسكرية الظالمة. *هذا وقد رفض ابنعوف ان يمدد له فى رئاسة الحركة مرة اخري بتعديل دستور الحركة للعام2014م. وقال قولته المشهورة نحن في حركة تغيير السودان رواد تغيير فلنكون نموذجا للتغيير للاجيال القادمة من شبابنا وطلابنا.
د.ايمن عثمان جميل رئيس مجلس الرأي المركزي للحركة الاربعاء15/2/2017م---السودان/الخرطوم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.