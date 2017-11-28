حزب التحرير: تصريحات البشير في روسيا حول مؤامرة تمزيق السودان تؤكد ما ظل حزب التحرير يحذر منه مراراً وتكراراً... فهل يستجيب البشير للنصح؟
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بيان صحفي
في حوار مع موقع "سبوتنيك" نُشر يوم السبت 25/11/2017م قال الرئيس البشير "إن الضغط والتآمر الأمريكي على السودان كبير، وإن قضيتي دارفور وجنوب السودان وجدتا الدعم والسند من أمريكا، وتحت ضغوطها انفصل جنوب السودان"... وأضاف البشير "نحن لدينا معلومات الآن أن السعي الأمريكي هو تقسيم السودان إلى خمس دول، إذا لم نجد الحماية والأمان لنا... أمريكا انفردت في فترة وخربت العالم العربي ... وما حصل في السودان بأن ينقسم، الانقسام هذا كان بضغط وتآمر أمريكي والخطة هي تدمير السودان وتقسيمه إلى خمس دول...).
لقد ظل حزب التحرير/ ولاية السودان؛ النذير العريان، والناصح الأمين، يؤكد هذه الحقائق ويحذر من وقوعها، منذ عشرات السنين بالأدلة القاطعة والشواهد الواضحة، ووقف الحزب ضد انفصال الجنوب وقفات صلبة شهد عليها كل أهل السودان، مقدماً النصح للحكومة، والمعارضة، والسياسيين، والجيش، والبرلمان... وغيرهم، إحقاقاً للحق، ومحذِّراً من خطورة اتباع النظام للإملاءات الأمريكية وأجندتها المسمومة، وبدل أن يقابل النظام النصح بالاستجابة والإذعان للحق، قام باعتقال شباب الحزب المخلصين، وتعذيبهم وتقديمهم لمحاكمات كيدية، ثم ها هو ذا البشير يؤكد ما حذَّر منه حزب التحرير! فإذا كان البشير صادقاً في لهجته فلا يتحدث بلسان الشخص العادي، بل هو رئيس الدولة، ولا تُقبل منه التصريحات الجوفاء التي لا تفيد، وإنما المطلوب منه بعد أن عرف الحق، أن يقوم بالعمل الجاد الذي يرضي الله ورسوله، ويجنّب البلاد والعباد مكر الكافرين. إنَّ الحماية والأمان اللذين يبحث عنهما البشير في روسيا، لن يكونا إلا بتطبيق شرع الله كاملاً شاملاً، قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾، فهل يستجيب البشير للنصح، ويستمع لمنادي الخير، فيقوم بقطع الأيادي الغربية الاستعمارية العابثة بالسودان، ويغلق وكر الشر، المتمثل في سفارة أمريكا في ضاحية سوبا بالخرطوم، ويطرد البعثات الاستعمارية سواء الأمريكية منها أم الأوروبية، التي تكيد وتمكر بالبلاد وأهلها، وتجوب البلاد شرقاً وغرباً، ويتبرأ من انفصال الجنوب؟ فلولا توقيع البشير واحتفاله بالانفصال لما تمَّ ذلك، وليتخذ موقفاً عزيزاً ضد روسيا، يُرضي به الله سبحانه وتعالى، ويشفي صدور المؤمنين، إذ إن روسيا هي دولة استعمارية طامعة في ثروات المسلمين، مثلها مثل أمريكا، ملطخة أياديها بدماء المسلمين، في الشيشان، وسوريا، وأوزبيكستان، وغيرها من بلاد المسلمين. إن الحل المبدئي هو في الاعتصام بحبل الله المتين، وتطبيق شرعه، وذلك بإعلان الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، دولة الإسلام والمسلمين التي تحمي بيضة الإسلام، وترد كيد الكائدين، وأعوانهم، فينقلبوا خاسئين. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾. إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان
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