حزب التحرير: تصريحات البشير في روسيا حول مؤامرة تمزيق السودان تؤكد ما ظل حزب التحرير يحذر منه مراراً وتكراراً... فهل يستجيب البشير للنصح؟

التفاصيل نشر بتاريخ: 28 تشرين2/نوفمبر 2017