الجبهة الوطنية العريضة تدين العملية الارهابية بمسجد الروضة بمنطقه شمال سيناء

التفاصيل نشر بتاريخ: 26 تشرين2/نوفمبر 2017





تتقدم الجبهة الوطنية العريضة (السودانية)، للاشقاء المصريين قيادة وشعب، بالتعازي فى شهداء الحادثة الارهابية، التى شهدتها منطقة شمال سيناء بمسجد الروضة امس الجمعة، والتى راح ضحيتها قرابة الـ (305) شهيداً و(109) جريح، وتترحم الجبهة الوطنية العريضة على ارواحهم الطاهرة.

وتبرق الجبهة الوطنية العريضة الشعب المصرى الشقيق، وأسر الشهداء وأهاليهم كبير تعازيها.

كما تدين الجبهة الوطنية العريضة بكل قوة، السلوك الهمجى والاجرامى للجماعات المتأسلمة في مصر، وبقية الدول العربية والافريقية، أن الارهاب عمل خسيس وجبان يصدر من نفوس غير سوية، وأثر على مسيرة شعوبنا فى السودان ومصر.

أن ما يحدث فى مصر من عمليات ارهابية، لا شك مؤلم لنا، ولشعبنا السودانى، الذى اكتوى بنيران الجماعة الارهابية المتحكمة فى الوطن مدة(28) عاما، ولا نملك فى هذا الموقف الآليم، الا ان ندعو الى وقفة قوية لإجتاث الارهاب من جذوره، وتحرير بلداننا من الافكار الهدامة، وما يتبعها من دعوات ظلامية، وذلك لن يتاتى الا بتكامل الجهود.

ان الجبهة الوطنية العريضة تؤكد وقوفها، يداً بيد مع الشرفاء فى أرجاء المعمورة، للتصدى لمحاربة الإرهاب أينما وجد، وصولاً للقصاص من القتلة المجرمين، حفظ الله شعب وادى النيل فى السودان ومصر.

الجبهة الوطنية العريضة – مكتب فرعية القاهرة

25 نوفمبر2017