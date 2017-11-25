منظمة (لا للإرهاب الأوربية) تدين الإعتداء الغاشم الدامى بل المجزره المروعة فى العريش !
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بسم الله الرحمن الرحيم
بقلوب يملؤها الحزن والأسى تتقدم منظمة ( لاللإرهاب الأوربية ) بأحر التعازى المواسية للرئيس عبد الفتاح السيسى والأمة المصرية جمعاء شعبا وحكومة فى هذا الحادث الجلل الذى إستهدف دور العبادة والمصلين الأبرياء الأمنين فى مسجد الروضه فأحدث مجزرة دمويه ومذبحة إنسانية غير مسبوفة فى تأريخ مصر الحديث . هذا إعتداء إرهابى شيطانى إجرامى وحشى وحشية الذين قاموا به بقلوب قاسية متحجرة أقدموا على جريمتهم التى أودت بحياة 235 مصلى وجرح 110 بعد أن فتحوا النار عليهم بدم بارد لا دين لهم ولا أخلاق ولا خوف من الله . هذه الجريمة النكراء لا يقرها دين ولا ضمير إنسانى بل تهدد أمن وإستقرار الشعب المصرى كله بلا إستثناء . إن ترويع المصلين والأبرياء من المدنيين هو إرهاب جهنمى يهدد أمن وسلامة مصر وضرب السلام فى مصر هو ضرب للسلام والسلم العالمى . لهذا نقف مع مصر بقوة ونتضامن معها فى مكافحة الإرهاب . الكاتب الصحفى عثمان الطاهر المجمر طه / باريس منظمة ( لا للإرهاب الأوربية ) فرنسا عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ////////////////