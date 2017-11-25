ملتقى قضايا الإعلام: نحو إعلام رسالي هادف: استراتيجية الحزب للسلام العادل والحوكمة الديمقراطية والتأسيس الرابع للحزب .. بقلم: الإمام الصادق المهدي

التفاصيل نشر بتاريخ: 25 تشرين2/نوفمبر 2017