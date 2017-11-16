صالون بلدنا بمدينة كارديف بوليز ببريطانيا يدعوكم لحضور ندوة فكريَّة بعنوان "مفهوم الهويَّة والتكيُّف" يقدمها الدكتور عبدالمنعم عبدالباقي
التفاصيل
بسم الله الرحمن الرحيم
إن شاء الله سيقيم صالون بلدنا بمدينة كارديف بوليز في بريطانيا ندوة فكريَّة بعنوان "مفهوم الهويَّة والتكيُّف" يقدمها الدكتور عبدالمنعم عبدالباقي علي استشاري الأمراض النفسيَّة والعصبيَّة في شمال شرق بريطانيا وسيديرها الدكتور كمال فضل السيد مساء السبت الثامن عشر من نوفمبر ٢٠١٧ من الساعة السابعة حتي العاشرة مساء والدعوة مُوجَّهة للجميع خاصَّة الجيل الثاني من المهاجرين السودانيين وعنوان المكان : 3-5 Wyndham Street Centre, Cardiff, CF11 6DQ