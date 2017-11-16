توضيح من قوى المستقبل للتغيير

بالإشارة إلى ما تردد من تكهنات في بعض الوسائط الاعلامية حول المقترحات التي قدمها الدكتور/ غازي صلاح الدين العتباني ، نود أن نوضح ان الذي قدم هو عبارة عن أفكار أساسية بغرض أن تعمل عليها القوى السياسية لتطويرها بالشكل الذي تراه لتصبح مبادرة متكاملة تقوم على أساسها انتخابات حرة ونزيهةُ في ٢٠٢٠م والتي يعتبر نجاحها الشرط الاهم لقيام نظام سياسي عادل وفعال وذي مشروعية . هذه المقترحات، التي سيتم تمليكها للقوى السياسية ثم للرأي العام، ليس لها صلة بأي مبادرة آخرى وإنما الذي سيحدد شكلها النهائي هو إرادة وتصور اهل الشأن المتبنين لها.
محمود الجمل مكتب الدكتور/ غازي صلاح الدين العتباني رئيس تحالف قوى المستقبل للتغيير الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠١٧ ///////////////