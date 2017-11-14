بيان من تحالف المعارضة السودانية /كندا

تحت شعار ولسه بنقسم يا أكتوبر لما يطل في فجرنا ظالم.. نحمي شعار الثورة نقاوم، نظم تحالف المعارضة السودانية بكندا احتفالاً بالذكري الثالثة والخمسين لثورة أكتوبر المجيدة مساء الأحد 12 نوفمبر 2017. خاطب الاحتفال عدد من ممثلي الأحزاب السودانية بكندا وشمل الإحتفال معرضاً لصور ثورة اكتوبر وصاحبته اناشيدها. ركز المتحدثون على الاستفادة من دروس ثورة أكتوبر في إسقاط النظام وسبل تلافي انتكاس ثورة الشعب القادمة. شارك في الحوار عدد من الحضور واتفقوا جميعهم على ضرورة تنظيم جسم يجمع المعارضة في ادمنتون أحزابا وناشطين، كما أجمع الحضور على أهمية تحالف المدن ودوره في إحباط مخططات النظام لإضعاف العمل النضالي بالمدن الكندية خلال بعثات نظام المؤتمر الوطني الدبلوماسية والمسوقين لها، كما أسهم الحضور بالعديد من المقترحات لتطوير العمل المعارض بكندا.
تحالف المعارضة السودانية / كندا مجدي عبدالمنعم حسن أمين الإعلام والناطق الرسمي الاثنين ١٣ نوفمبر ٢٠١٧
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