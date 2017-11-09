المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: مبادرة الشفافية السودانية : التدخلات السياسية في تعدين و تجارة الذهب في السودان: تحديات الفساد وانعدام الشفافية

التفاصيل نشر بتاريخ: 09 تشرين2/نوفمبر 2017