بيان من من مؤتمر البجا

يحمل مؤتمر البجا وآلي ولاية كسلا مسؤولية الكارثة المحققة جراء انتشار وباء الحمى النزفية بكثافة وسط المواطنيين في احياء مدينة كسلا وفي محلية غرب كسلا بصورة اكبر والجدير بالذكر ان الحمي النزفية الفيروسية تنتقل بسهوله من شخص الي اخر ورغم ذلك تتكتم وزارة الصحة الولاية في إعلان الوباء ومنعت الاجهزة الأمنية في الولايه الوحدات الطبية والمعامل الإفصاح عن تفشي المرض او الإدلاء بأي تصريحات بشأنه قيادة مؤتمر البجا تعلن بعد التقصي ان وباء الحمى النزفية يشكل خطر حقيقي علي حياة المواطنيين لذا تطلب الآتي:- ١/ اعلان حالة الوباء وطلب معينات طبية لدرء الكارثة ٢/ حجز الحالات في عنابر خاصة لمنع الانتشار بسرعة وحسب معلوماتنا ان الحالات الحرجة تجاوزت حتي الان مئتي حالة ٣/ وقف والغاء إقامة الدورة المدرسية في كسلا وهنا نوجه نداء لاولياء امر الطلاب والطالبات المشاركين في الدورة المدرسية عدم إرسال ابنائهم الي كسلا من اجل سلامتهم، مايجرى في كسلا من خراب ودمار وفساد امر يصعب السكوت عليه وصل حد بيع المنازل الحكومية المرهونة في المزاد العلني وهنا نهيب بكل أبناء كسلا بمختلف انتماءاتهم السياسية الوقوف بصلابة تجاة حملة التدمير المنظمة للولاية من قبل نظام الفساد والاستبداد إنتقاماً من مواطني كسلا لدورهم كحاضن شعبي للقوي الثورية في الجبهة الشرقية أسامة سعيد الامين العام لمؤتمر البجا ٩ نوفمبر ٢٠١٧