بيانمن هيئة محامي دارفور حول الإفراج عن بعض قيادات الإدارات الأهلية المعتقلين
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الجمعة الموافق 3/11/2017 أفرج جهاز الأمن عن ثلاثة عشرة من عمد قبيلتي الرزيقات والمعاليا المعتقلين من ولاية شرق دارفور من معتقلات الجهاز بسجن بورسودان بعد إعتقال دام لثلاثة أشهر إضافة للإفراج عن وكيل ناظر المعاليا من سجن كوبر ببحري والعمد المفرج عنهم هم
1- بشير بلك 2- آدم أبو 3- عامر محمد عامر 4- الهادي برمة محمود 5- جالوتة قادم الطاهر 6- حمدان محمود 7- صالح احمد عبد الله نينات 8- احمد ابراهيم يوسف 9- عمر نحولة . 10- حمودة محمد أمبدي 11- عيسي الصديق يحي 12- موسي عيسي 13- زادا ابراهيم زادا لايزال هناك عدد من قيادات الإدارات الأهلية لقبائل الرزيقات والمعاليا والبرقد بالمعتقلات فهناك (23) عمدة من عمد الرزيقات بمعتقلات سجني كوبر وبورسودان وثلاثة عمد و(30) من القيادات المحلية لقبيلة المعاليا بمعتقل سجن بورسودان وعشرة عمد و(34) من القيادات المحلية لقبيلة المعاليا بسجن كوبر إضافة ل ( 37) من العمد والقيادات الأهلية والمحلية لقبيلة البرقد بسجن الهدي أمدرمان , وإذ تري الهيئة في إعتقال القيادات الأهلية والمحلية للقبائل المذكورة تسفيها وإنتقاصا من دورها ومكانتها الإعتبارية ومحاولة لتعليق عجزالنظام وفشله الأمني علي تلك القيادات ترحب الهيئة بقرار الإفراج عن القيادات المفرج عنها وتطالب النظام بالإفراج عن بقية قيادات الإدارات الاهلية المعتقلة من دون وجه حق وكفالة وأحترام حقوقها الدستورية والقانونية في الحرية وحرمة التعذيب وعدم المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وتؤكد الهيئة علي أهمية دور هذه القيادات في الأمن والسلام بمناطقها وعموم أرجاء دارفور .