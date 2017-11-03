قرارات رئيس حركة/ جيش تحرير السودان لسنة 2017م (٢): قرار رقم 8 لسنة 2017م ، إعفاء رئيس مجلس التحرير الثوري المكلف

التفاصيل

 

إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 وصلاحيات رئيس الحركة وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت (قبل حله) ، أصدر القرار رقم 8 لسنة 2017م بإعفاء رئيس مجلس التحرير الثوري المكلف الرفيق/ سليمان مرجان من منصبه.
علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.

صورة من القرار لكل من:
- الرفيق/ سليمان مرجان.
- وسائل الإعلام

صدر تحت توقيعي وختمى في 2 نوفمبر 2017م
عبد الواحد محمد أحمد النور
رئيس حركة/ جيش تحرير السودان

قرار رقم 9 لسنة 2017م ، إعفاء مساعد رئيس الحركة للشئون القانونية المكلف:

إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 ، المادة 12 الفقرة ١٢-٣ ث وصلاحيات رئيس الحركة ، المادة 10 الفقرة ١٠-١ج وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت (قبل حله) ، أصدر القرار رقم 9 لسنة 2017م بإعفاء مساعد الرئيس للشئون القانونية المكلف ، الرفيق/ عثمان الزين عبد النور من منصبه.
علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.

صورة من القرار لكل من :
- الرفيق/ عثمان الزين عبد النور.
- وسائل الإعلام.

صدر تحت توقيعي وختمى في 2 نوفمبر 2017م
عبد الواحد محمد أحمد النور
رئيس حركة/ جيش تحرير السودان


قرار رقم 10 لسنة 2017م ، تكليف نائب لرئيس الحركة مؤقتا :
إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 وصلاحيات رئيس الحركة الموضحة في المادة (١٠) الفقرة ١٠-١خ وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت (قبل حله) ، أصدر القرار رقم 10 لسنة 2017م بتكليف ا
اللواء/ عبد الله حران آدم نائبا لرئيس الحركة مؤقتا إلي حين إعلان الهيكلة.
علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.

صورة من القرار لكل من:
- اللواء/ عبد الله حران آدم.
- وسائل الإعلام

صدر تحت توقيعي وختمى في 2 نوفمبر 2017م
عبد الواحد محمد أحمد النور
رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
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