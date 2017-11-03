قرارات رئيس حركة/ جيش تحرير السودان لسنة 2017م (٢): قرار رقم 8 لسنة 2017م ، إعفاء رئيس مجلس التحرير الثوري المكلف
التفاصيل
إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 وصلاحيات رئيس الحركة وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت (قبل حله) ، أصدر القرار رقم 8 لسنة 2017م بإعفاء رئيس مجلس التحرير الثوري المكلف الرفيق/ سليمان مرجان من منصبه. علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صورة من القرار لكل من: - الرفيق/ سليمان مرجان. - وسائل الإعلام
صدر تحت توقيعي وختمى في 2 نوفمبر 2017م عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
قرار رقم 9 لسنة 2017م ، إعفاء مساعد رئيس الحركة للشئون القانونية المكلف:
إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 ، المادة 12 الفقرة ١٢-٣ ث وصلاحيات رئيس الحركة ، المادة 10 الفقرة ١٠-١ج وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت (قبل حله) ، أصدر القرار رقم 9 لسنة 2017م بإعفاء مساعد الرئيس للشئون القانونية المكلف ، الرفيق/ عثمان الزين عبد النور من منصبه. علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صورة من القرار لكل من : - الرفيق/ عثمان الزين عبد النور. - وسائل الإعلام.
صدر تحت توقيعي وختمى في 2 نوفمبر 2017م عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
قرار رقم 10 لسنة 2017م ، تكليف نائب لرئيس الحركة مؤقتا : إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 وصلاحيات رئيس الحركة الموضحة في المادة (١٠) الفقرة ١٠-١خ وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت (قبل حله) ، أصدر القرار رقم 10 لسنة 2017م بتكليف ا اللواء/ عبد الله حران آدم نائبا لرئيس الحركة مؤقتا إلي حين إعلان الهيكلة. علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صورة من القرار لكل من: - اللواء/ عبد الله حران آدم. - وسائل الإعلام
صدر تحت توقيعي وختمى في 2 نوفمبر 2017م عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان //////////////