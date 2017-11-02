قرارات رئيس حركة/ جيش تحرير السودان لسنة 2017م

(أ) قرار رقم 1 لسنة 2017م ، حل المجلس القيادي الأعلي المؤقت:
إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 وصلاحيات رئيس الحركة وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت ، أصدر القرار رقم (١) لسنة 2017م بحل المجلس القيادي المؤقت. علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صدر تحت توقيعي وختمى في اليوم الأول من سبتمبر 2017م.
صورة من القرار لكل من: - أعضاء المجلس القيادي المؤقت الذين تم إعفاؤهم. - وسائل الإعلام.
عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
(ب) قرار رقم 2 لسنة 2017م ، إعفاء نائب رئيس الحركة المكلف من موقعه: إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 ، المادة (11) الفقرة ١١-٣-٢ وصلاحيات رئيس الحركة في المادة (١٠) الفقرة ١٠-١ ج وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت ، أصدر القرار رقم (2) لسنة 2017م بإعفاء نائب رئيس الحركة المكلف ، الرفيق/ محمد زكريا يحي من موقعه. علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صدر تحت توقيعي وختمى في اليوم الأول من نوفمبر 2017م.
صورة من القرار لكل من: - الرفيق محمد زكريا يحي. - وسائل الإعلام.
عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
(ج) قرار رقم 3 لسنة 2017 ، إعفاء مساعد الرئيس للشئون التنظيمية والإدارية: إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 ، المادة 12 الفقرة ١٢-٣ ث وصلاحيات رئيس الحركة ، المادة 10 الفقرة ١٠-١ج وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت ، أصدر القرار رقم 3 لسنة 2017م بإعفاء مساعد الرئيس للشئون التنظيمية والإدارية ، الرفيق/ محمد محمود محمد عثمان من موقعه. علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صدر تحت توقيعي وختمى في اليوم الأول من نوفمبر 2017م.
صورة من القرار لكل من: - الرفيق محمد محمود محمد عثمان. - وسائل الإعلام.
عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
(د) قرار رقم 4 لسنة 2017م ، إعفاء مستشاري رئيس الحركة: إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة 2011 تعديل 2014 ، المادة 13 الفقرة ١٣-٢ ث وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت ، أصدر القرار رقم 4 لسنة 2017م بإعفاء المستشارين الآتية أسماؤهم من مواقعهم: 1. مستشار رئيس الحركة للشئون الإدارية ، الرفيق/ عبد الله حران آدم. 2. مستشار رئيس الحركة للشئون المالية والإقتصادية. 3. مستشار رئيس الحركة لشئون العلاقات الدولية. 4. مستشار رئيس الحركة للشئون الإستراتيجية. علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الأول من نوفمبر 2017م.
صورة من القرار لكل من: - المستشارين الذين تم إعفاؤهم. - وسائل الإعلام.
عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
(ه) قرار رقم 5 لسنة 2017م ، إعفاء مكتب رئيس الحركة: إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 وصلاحيات رئيس الحركة ، أصدر القرار رقم 5 لسنة 2017م بإعفاء كل من: 1. الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الحركة ، الرفيق/ محمد عبد الرحمن الناير. 2. مدير مكتب رئيس الحركة ، الرفيق/ عبد اللطيف عبد الرحمن أبكر. علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الأول من نوفمبر 2017م.
صورة من القرار لكل من: - الرفيق محمد عبد الرحمن الناير. - الرفيق عبد اللطيف عبد الرحمن أبكر. - وسائل الإعلام.
عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
(و) قرار رقم 6 لسنة 2017م ، إعفاء أمناء الأمانات: إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 ، المادة 15 الفقرة ١٥-٣ ت وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت ، أصدر القرار رقم 6 لسنة 2017م بإعفاء أمناء الأمانات الآتية أسماؤهم من مواقعهم: 1. أمين الشئون التنظيمية والفئات ، الرفيق/ مصطفي شريف محمد. 2. أمين الشئون السياسية ، الرفيق/ حافظ يوسف حمودة 3. أمين شئون النازحين واللاجئين ، الرفيق/ علي محمد حامد 4. أمين المكاتب الخارجية ، الرفيق/ هاشم مختار 5. أمين العلاقات الخارجية ، الرفيق/ أحمد إبراهيم يوسف علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الأول من نوفمبر 2017م.
صورة من القرار لكل من: - أمناء الأمانات الذين تم إعفاؤهم. - وسائل الإعلام.
عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان
(ز) قرار رقم 7 لسنة 2017م ، تكليف ناطق رسمي باسم الحركة: إستنادا إلي النظام الأساسي للحركة لسنة 2011 تعديل 2014 وصلاحيات رئيس الحركة وبالتشاور مع المجلس القيادي الأعلي المؤقت ، أصدر القرار رقم 7 لسنة 2017م بتكليف الرفيق/ محمد عبد الرحمن الناير ، ناطقا رسميا باسم الحركة مؤقتا إلي حين إعلان الهيكلة. علي كافة قطاعات الحركة والجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
صدر تحت توقيعي وختمى في اليوم الأول من نوفمبر 2017م.
صورة من القرار لكل من: - الرفيق محمد عبد الرحمن الناير - وسائل الإعلام
عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ////////////////