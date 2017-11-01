بيان من مؤتمر البجا مخرجات إجتماعات المجلس القيادي
التفاصيل
🔹إجازة النظام الأساسي والبرنامج السياسي
🔹وحدة السودان علي أسس جديدة 🔹الحكم الذاتي لكل أقاليم السودان 🔹وحدة المعارضة السودانية 🔹توزيع المهام والملفات
عقد المجلس القيادي لحزب مؤتمر البجا إجتماعات مطولة برئاسة الدكتور موسي سيدي رئيس المجلس لمناقشة القضايا السياسية والتنظيمية بعد المداولات تم إجازة النظام الأساسي والبرنامج السياسي للحزب وحول الرؤية السياسية للحزب يؤمن الحزب بوحدة السودان علي أسس جديدة تكون محفّزا لإقامة وحدة بين دولتي الشمال والجنوب ويسعي الحزب لإقامة دولة ديمقراطية تعددية تحترم التنوع السياسي الثقافي والديني قوامها العدل والمساواة والمواطنة المتساوية ويؤمن الحزب بأن نظام الحكم الأمثل لإدارة البلاد هو النظام اللامركزي حيث يقسم السوادن الي أقاليم تحكم ذاتيا في اطار الدولة الواحدة يؤكد مؤتمر البجا ان نظام الفساد والاستبداد فقد صلاحيته لذا يدعو الحزب كل قوى المعارضة السودانية الراغبة في التغيير لوحدة قائمة علي قاعدة إسقاط النظام وعدم التحاور معه ويعمل الحزب مع قوى التغيير لتشكيل الكتلة التاريخية لأحداث التغيير الحقيقي والجزري وقام المكتب القيادي بتوزيع المهام والملفات علي النحو التالي ١/ الاستاذ مامون باركوين نائب رئيس الحزب ملف البناء التنظيمي والاتصال مع الداخل ٢/ الاستاذ اسامة سعيد الامين العام للحزب ملف التحالفات السياسية ٣/ الاستاذ محمود شنقراي الملف الاجتماعي والمنظمات كما أجاز المجلس اجندة الحوار مع قيادات مؤتمر البجا وبقية الاحزاب السياسية والناشطين في قضية شرق السودان للوصول الي رؤية مشتركة تُسهم في حل أزمة البلاد
أسامة سعيد الامين العام لمؤتمر البجا ٣١ أكتوبر ٢٠١٧
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