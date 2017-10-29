الهيئة الشبابية لأبناء المحاميد بالسودان ودول الجوار: ندأء هام جدآ وعاجل

بسم الله الرحمن الرحيم الي كل شباب العطاوة والجنديين بصفة عامة الي شباب المحاميد والرزيقات بصفة خاصة لقد تابعتم عبر وسائل الاعلام الاحداث التي تجدور بولايات دارفور منذ فترة وتداعياتها. هذة الاحداث التي حشدت لها سلطة الخرطوم الغاشمة كل المآجورين والمرتزقة وأغرتهم بالمال والرتب بل تجاوزت ذلك إلي وضع الجوائز والحوافز لقادة هذة المرتزقة لمن يأتيهم بزعيم المحاميد الشيخ موسي هلال حيآ او ميتآ وفق ما تناقلته الاخبار من تصريحات المدعوحسبو عبدالرحمن. ونحن نقول لهذة المرتزقة ولمن أرسلهم من أسيادهم أن الزعيم الشيخ موسي هلال خلفة رجال يعرفهم العدو قبل الصديق وأن مصير هذة الامه وكرامتها وشموخها وعزتها يمثلها هذاالرجل الرمز. من هنا تتوجه الهيئة الشبابية لأبناء المحاميد الي كل الشباب في جميع تجمعاتهم داخل وخارج السودان بالتوجه فورآ ألي مناطق تحركات هؤلاء المرتزقة الذين يسعون لتنفيذ هذة المؤامرة. ونقول لهؤلاء المرتزقة ومن يحركهم عندما تقصدون مناطق وبوادي ومراحيل وفرقان وقري المحاميد في ولايات دارفور أحملوا أكفانكم بأكفكم وودعوا أهاليكم. الي كل الهيئات الفرعية تبليغ عضويتها بهدا النداء فورآ ووضعة موضع التنفيذ. أماكن التجمعات تحدد بواسطة رؤساء الهيئات الفرعية كل حسب منطقة عبورة. (أنا سوف أحياء كريمآ وأقول الحق والحقيقة أو أموت كما مات كل الزعماء الذين خلدهم التاريخ) من أقوال الزعيم الشيخ موسي هلال.