تصريح صحفي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي// حشد الوحدوي
التفاصيل
*ان نضالنا لانتزاع حرية والشعب لن يتوقف الا باسقاط النظام*
الي جماهير الشعب السوداني واعضاء وأصدقاء حزب حشد الوحدوي.. الي رفاق دربنا من شرفاء الوطن في قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية إلى حلفائنا في قوى الاجماع الوطني
لقد تقدم حزبكم باخطار الي رئاسة شرطة ولاية الخرطوم لاقامة ندوة سياسية احتفاءا بذكري هبة سبتمبر المجيدة ووفاءا لشهدائها الابرار الميامين وتضامنا مع مصابيها الابطال بميدان الرابطة بشمبات.
قامت الشرطة بتحويل خطابنا لدائرة الامن بولاية الخرطوم التي ردت اليوم برفضها لقيام الندوة التي كان محدد لها السبت 30 سبتمبر 2017، في اجراء لا يدعمه دستور ولا قانون وقد دأب جهاز الأمن لنظام الحزب الواحد علي هذا التعسف والتغول علي حريات الأحزاب في ممارسة نشاطها السياسي وعلي مسئوليات اجهزة اخري في الدولة، وقد تسبب هذا الرفض في الكثير من الاضرار المادية والمعنوية للحزب.
نهيب بكل الشرفاء في القوي السياسية الديمقراطية بادانة هذا السلوك غير الدستوري وسيحتفظ حزبكم بحق الرد واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لايقاف مثل هذا التغول.
وبهذا نعلن عن تأجيل الندوة والتي ستقام بنفس العنوان في القريب العاجل بدار الحزب.