في منبر منتدى شروق الدوري: محمد عبد الحي ... مشروع تجديد الشعر السوداني
التفاصيل
توفيق: انشغل عبد الحي بتأسيس خطاب الهوية السودانية
سر الختم: قصيدة "العودة إلى سنار" سياسية ولو نفى عبد الحي ذلك . علقم: عبد الحي في فترة دراسته الجامعية كان ارستقراطيا
اذبــــح فـــــؤادي إنني بك يـــــا حبيب متيم أيضيء مصباح الهوى إن لــم يضئ فيه الدم إني وقفت أمـــــــام بابك بالـعـــــــذاب أجمجم لأراك تـشــرق في الظلام وفي المشارق أظلم بهذه القصيدة "ركعتان للعاشق" للشاعر محمد عبد الحي استهل الأستاذ توفيق جعفر حديثه في فعالية منتدى شروق الثقافي التي نظمها السبت الماضي بقاعة عدن بالقضارف تحت عنوان (محمد عبد الحي .. مشروع تجديد الشعر السوداني) . تناول توفيق تجربة الشاعر محمد عبد الحي (1944 ـ 1989) والذي كتب الشعر في أوائل الستينات قبل أن يتخرج في جامعة الخرطوم سنة 1967 ليتلقى دراساته العليا ببريطانيا .. وترقص في الأجراس وفي الديباج امرأة تفتح باب النهر وتدعو من عتمات الجبل الصامت والأحراج حرّاس اللغة ـ المملكة الزرقاء ذلك يخطر في جلد الفهد، وهذا يسطع في قمصان الماء . وأضاف توفيق أن عبد الحي نشر قصيدته "العودة إلى سنار" في وقت مبكر من عمره ، وقد وجدت القصيدة ذيوعا كبيرا على مستوى العالم العربي ، وتعتبر قصيدة أساسية في تيار الغابة والصحراء الذي يمثل هو بجانب محمد المكي إبراهيم والنور عثمان أبكر روّادا له ، علما بأن عبد الحي نفى انتماءه لمدرسة الغابة والصحراء . الليلة يستقبلني أهلي: أرواح جدودي تخرج من فضة أحلام النهر، ومن ليل الأسماء تتقمص أجساد الأطفال تنفخ في رئة المداح وتضرب بالساعد عبر ذراع الطبال الليلة يستقبلني أهلي: أهدوني مسبحةً من أسنان الموتى إبريقاً جمجمة مصلاة من جلد الجاموس رمزاً يلمع بين النخلة والأبنوس كان عبد الحي ـ وفقا لتوفيق ـ مشغولا بتأسيس خطاب الهوية السودانية من وقت مبكر ، وقد تجلى ذلك في هذه القصيدة التي أعاد كتابتها عدة مرات ، وقد نفى محمد عبد الحي البعد السياسي للقصيدة ، وقال أن لـ عبد الحي شبه بـ أبي يزيد البسطامي الذي أتاه هاتف قبل تعمقه في رحلته ، وأخبره أن الحق حيث خرج فرجع ولزم الخدمة ، حتى فتح له . أنا منكم. تائه عاد يغني بلسانٍ ويصلي بلسان من بحار نائيات لم تنر في صمتها الأخضر أحلام المواني كافراً تهت سنيناً وسنينا مستعيراً لي لساناً وعيوناً باحثاً بين قصور الماء عن ساحرة الماء الغريبة مذعناً للريح في تجويف جمجمة البحر الرهيبة حالماً فيها بأرض جعلت للغرباء تتلاشى تحت ضوء الشمس كي تولد من نار المساء ببنات البحر ضاجعن إله البحر في الرغو إلى آخره مما يغني الشعراء ! وأكد توفيق أن عبد الحي ذو إيمان عميق بالجوهر الديني للوجود الإنساني وإيمانه الأعمق منه بأن هذا الجوهر بلغ أقصى نقائه وجماله الشكلي في الإسلام وهذا الإيمان إيمان خلق لا تحجر . وقال توفيق أن عبد الحي ليس شاعرا فحسب وإنما شاعر وباحث ، ودلل على ذالك باعتراضه على قول بروفسير عبدالله الطيب أن قصيدة "الارض الخراب" لـ اليوت مسروقة من شعر لبيد ، فقد اعترض عبد الحي قائلا أن (إليوت لا يسرق شعر أحد) ودلل على ذلك . ومن ناحيته قال الأستاذ حسن علي سر الختم معقبا أن ديوان عبد الحي اسمه "زمن العنف" وليس "الله في زمن العنف" كما أورد المتحدث ، وأن قصيدة "ركعتان للعاشق" لا تندرج في الشعر الجديد . وزاد سر الختم أن محمد المهدي المجذوب ذهب أبعد من محمد عبد الحي ورفاقه في مدرسة الغابة والصحراء تأكيدا للبعد الأفريقي في الشخصية السودانية ، واستدل بقول المجذوب .. ليتني في الجنوب ولي ربابٌ تميل به خطايا وتستقيم وفي حقويَّ من خرزٍ حزامٌ وفي صدغَيَّ من ودعٍ نظيم وأجترع المريسة في الحواني ثم أهذر لا أُلام ولا ألوم وأُصرع في الطريق وفي عيوني ضباب السُّكْر والطرب الغشيم طليق لا تقيدني قريشٌ بأنساب الكرام ولا تميم ونسب إلى عبد الله بولا قوله أن المجذوب أساء إلى الزنج من حيث أراد المدح ، بتأكيده على الصورة النمطية للزنجي السكران . وأضاف سر الختم أن قصيدة "العودة إلى سنار" سياسية ولو نفى عبد الحي ذلك . ومن ناحية أخرى قال الأستاذ الصحفي عبد الله علقم الذي زامل محمد عبد الحي بجامعة الخرطوم أن عبد الحي في فترة دراسته الجامعية كان ارستقراطيا ولم يكون شعبيا كالشعراء الآخرين بالجامعة : علي عبد القيوم ، وعبد الله جلاب ، وكامل عبد الماجد ، وفضل الله محمد ، ومحمد تاج السر . وأضاف علقم أن عبد الحي لم يكن معبرا عن تطلعات الشعب السوداني ولم يشتمل قاموسه الشعري على مفردات غارقة في السودانية . انتهت الفعالية ولم ينته جدل الحضور حول انتماء عبد الحي السياسي ، ولم ينته الاختلاف حول شعره وغموضه . وقال السكرتير الثقافي لمنتدى شروق عبد الرحمن محمد علي أن هذا المنشط يندرج في إطار اهتمام شروق بالشعر ، وتأتي أهميته في تناوله للشاعر الكبير محمد عبد الحي في حضرة أناس مهمين شرفوا المنتدى بحضورهم الجميل . جدير بالذكر أن هذه هي المرّة الثانية التي ينظم فيها منتدى شروق فعالية عن محمد عبد الحي ، كانت الأولى قبل 10 سنوات تحدث فيها الأستاذ البشير سهل جمعة .
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