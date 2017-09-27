هيئة محامي دارفور ترحب بقرار الرئيس الآمريكى دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها

التفاصيل نشر بتاريخ: 27 أيلول/سبتمبر 2017