بيان من لجنة الطوارى العالمية حول توحيد فصائل حركة/ جيش تحرير السودان
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تحت شعار (قوتنا في وحدتنا)
تزف لجنة الطوارئ العالمية و قضاياها بشرى سارة الي الشعب السوداني كافة والي اهلنا في الهامش بصفة خاصة والنازحين و اللاجئين و الايتام و الثكالي و الارامل و المعاقين على وجه الخصوص، بانطلاقة مسيرة وحدة فصائل حركة وجيش تحرير السودان المتعددة.
لقد ظلت جماهير الشعب السودانيى و بصفة خاصة اهلنا في دار فور و بقية السودان يكتون بنيران النظام الدكتاتوري الذي ظل جاثما على صدر الوطن لاكثر من ربع قرن، و ظل يكرس للظلم و القهر و الابادة الجماعية لشعوب الهامش الذين اعلنوا الثورة على جبروت النظام الفاسد في الخرطوم من اجل نيل حقوقهم المتمثلة في الحرية والكرامة والتقسيم العادل للسلطة و الثروة و تحقيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية للوصول الي ايجاد وطن يسع الجميع عبر احترام حقوق الانسان السوداني على اساس المواطنة.
لجنة الطوارى العالمية وهي لجنة محايدة تضم عددا من الشباب السودانيين الغيورين المتواجدون بدول المهجر الذين حملوا راية الوحدة الثورية وظلوا يعملون بصمت لايجاد وفاق ووحدة كاملة لفصائل حركة و جيش تحرير السودان في اطار تقوية الصف الثوري و انقاذ الوضع الراهن الذي تعاني منه فصائل الحركة بسبب التشتت و الانشطار نتيجة لظروف متعددة تكمن مجملها في عدم وجود مؤسسات مبنية على اسس علمية وديمقراطية وقيادة رشيدة لتحقيق اهداف الثورة المرجوة.
جماهير شعبنا في كل مكان
انطلاقا من بدايات العام 2016م توجهت لجنة الطوارئ العالمية بنداء عام الي كل فصائل حركة و جيش تحرير السودان بضرورة الوحدة الثورية، وابدت الغالبية العظمى من الفصائل تجاوبا واضحا للانضمام الي توحيد الصف الثوري. و من الفصائل التي انضمت الي الحوار هي:-
حركة وجيش تحرير السودان وحدة جوبا بقيادة الكمندر / عبد العزيز دانفورث/ حركة وجيش تحرير السودان اللبرالية بقيادة الكمندر حافظ كردنال / حركة وجيش تحرير السودان المتحدة بقيادة الكمندر علي هارون دود
وحركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الكمندر الدكتور / الهادي ادريس
جماهير شعبنا في كل مكان
لقد انطلقت مدولات الحوار الشامل للوحدة في الفترة 15- 22/سبتمبر/2017م برعاية لجنة الطوارئ العالمية و جمعية تراث الفور و قضاياها بالتضامن مع لجنة الوساطة و الخبراء.
توجت نتائجها بتوقيع ثلاث فصائل على وثيقة الوحدة الاندماجية الشاملة بين الفصائل أدناه:-
* حركة وجيش تحرير السودان وحدة جوبا / قيادة عبد العزيز دانفورث
* حركة وجيش تحرير السودان المتحدة/قيادة علي هارون دود
* حركة وجيش تحرير السودان الليبرالية / قيادة حافظ كردينال
* بينما لم توقع حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الدكتور/ الهادي ادريس، وذالك لحوجتها الي مزيد من الوقت للتشاور مع عضويتها.
بهذه النتائج المثمرة، فان لجنة الطوارئ العالمية تثمن عاليا هذه الوحدة الثورية، و تعمل على دعمها بكافة الوسائل للوصول الي وحدة شاملة لكل قوى المقاومة الثورية في منظومة واحدة.
كما انها تكرر دعوتها للفصائل التي لم تنضم الى حوار الوحدة بالاسراع للحاق بركب الوحدة الثورية و التضحية من اجل خلق جسم ثوري متحد لتحقيق مطالب الشعب السوداني .
لجنة الطوارئ العالمية تتوجه بالشكر لكل من ساهم في دعم الوحدة الثورية بالمال و الفكر و التعاون، وترسل خالص التعازي الي أسر الشهداء بمعسكر كلمة الذين سقطوا دفاعا عن انفسهم وواجهوا رصاص النظام الغادر بصدور عارية، نسال الله ان يتقبلهم، و الخزي والعار للقتلة المجرمين، عاجل الشفاء للجرحى.