بيان من هيئة محامي دارفور حول أحداث معسكر كلمة

تابعت هيئة محامي دارفور في قلق بالغ التطورت التي صحبت محاولة رئيس النظام البشير زيارة معسكر كلمة للنازحين والهجوم الغاشم الذي وقع علي النازحين/ت مما أدي إلي سقوط ضحايا وجرحي ,لقد شكلت هيئة محامي دارفور لجنة لتقصي الحقائق وستصدر نتائجها خلال أسبوع وإلي حين ذلك تطالب الهيئة النظام بصورة فورية بالآتي :- 1_ احترام إرادة النازحين/ت والكف عن التعدي عليهم والتربص بهم وإخلاء معسكر كلمة وما حوله من عناصر الأمن والتعزيزات الأمنية . 2- الشجب والإدانة بأشد الألفاظ للهجوم والتعدي الغاشم علي النازحين/ت وهم يمارسون حقهم السلمي والمشروع بالرفض المدني السلمي لزيارة البشير لمعسكر كلمة وما أسفر عن تحدي النظام للنازحين/ت فهجوم منه عليهم وسقوط ضحايا وجرحي مدنيين أبرياء عزل بينهم نساء وأطفال . 3_ مطالبة النظام بالعمل علي احترام حقوق النازحين/ت وفقا لأحكام الدستور والقانون وتعهدات حكومة السودان التي صادقت عليها بموجب المواثيق والمعاهدات والصكوك التي صادقت عليها وصارت جزءا لا يتجزأ من القوانين الوطنية . 3_ وإذ تترحم الهيئة علي أرواح الضحايا وتسأل الله القدير أن يمن علي الجرحي بالشفاء العاجل تبدي الهيئة قلقها لبيان اليوناميد الصادر اليوم والذي يساوي بين النظام والمدنيين العزل ويدعوهما لضبط النفس .