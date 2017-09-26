مظاهرة واشنطون دي سي الكبري 4 إكتوبر: فليبقى النظام السوداني رهن العقوبات الأمريكية
التفاصيل
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يدعوكم تحالف السودانيين الأمريكيين و الناشطين في مجال حقوق الانسان الي الانضمام إلي التظاهرة الحاشدة المقررة إقامتها للتنديد بعمليات الإبادة الجماعية، و إنتهاكات حقوق الانسان المستمرة في السودان، كما يعتزم التحالف تقديم طلبه للإدارة الأمريكية، ومجلسي النواب والشيوخ بضرورة الإبقاء على العقوبات الامريكية على حكومة السودان الإرهابية التي ما فتئت تتوغل في جرائمها يوم بعد آخر.
الزمان والمكان: يوم الاربعاء الموافق ٤إكتوبر ٢٠١٧ من الساعة الثامنة صباحا 8:00 A.M الي 12:00 P.M (لوبي داخل الكونغرس الامريكي :
من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا 12:30 P.M الي الساعة 4:30 P.M مظاهرة كبري أمام البيت الأبيض الامريكي
للاتصال الرجاء الاتصال (817) 723-4064 (515)7791917
نرجو شاكرين من جميع الشرفاء المشاركة في هذه التظاهرة الحاشدة في الزمان والمكان المحددين
اللجنة الإعلامية لمنظمي مظاهرة (4 أكتوبر)، بواشنطون دي سي