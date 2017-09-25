تصريح صحفي من رئيس مؤتمر البجا التصحيحي ، ورئيس الجبهه الشعبيه للتحرير والعدالة، زينب كباشي عيسى

التفاصيل نشر بتاريخ: 25 أيلول/سبتمبر 2017