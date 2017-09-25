تصريح صحفي من رئيس مؤتمر البجا التصحيحي ، ورئيس الجبهه الشعبيه للتحرير والعدالة، زينب كباشي عيسى
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ما زال نظام الابادة الجماعية بقيادة مطلوب الجنائية ومجرم الحرب، يمارس هوايته المحببة في قتل وتشريد مواطنيه، في سلوك يدل علي مرض وجنون وهوس بالقتل.
إن ما حدث في معسكر كلمة يؤكد ما ظللنا نقوله علي الدوام أن هذا النظام لا أخلاق ولا ضمير إنساني له،وانما هدفه الأساسي هو قتل مواطنيه وتشريدهم وتنزحيهم من أجل بقائه علي جثث وجماجم الأبرياء . إن مطلوب العدالة يرسل اشارة واضحة وجلية، أن رفع العقوبات عن هذا النظام الدموي ،يعني مزيدا من السلاح وتعبية المليشات ، ويعني تدشين الابادة الثانية ومزيد من القتل والدماء بمباركة أمريكا وحلفائها الذين أوصل لهم رسالته الدامية بقتل العزل والشيوخ والنساء في كلمة.وختمها اليوم بمحاكمة سياسية جائرة قضت باعدام الطالب عاصم عمر في مهزلة قضائية وقانونية توضح أن هذا النظام لا تنفع معه الا لغة القوة والردع والعقوبات. إننا نحمل أمريكا والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية واليوناميد كامل المسؤلية لهذه المجازر التي ترتكب ليل نهار في حق شعوب مسالمة هجرت وقتلت واغتصبت، ولم تسلم حتي وهي في معسكرات النزوح تحت حماية ما يسمي بقوات اليوناميد والمجتمع الدولي الذي يعطي تفويضا لهذا النظام بالقتل اذا رفع عنه العقوبات . رئيس مؤتمر البجا التصحيحي ، ورئيس الجبهه الشعبية للتحرير والعدالة زينب كباشي عيسى
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