الجبهة الوطنية العريضة تعلن ان القصاص لشهداء كلمة يكون بازالة النظام
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بسْم الله الرحمن الرحيم الحبهة الوطنية العريضة تعلن القصاص لشهداء كلمه يكون بازاله النظام
شهر سبتمبر شهر احمر معجون بدماء الشهداء فى بلادنا و كانما هذا النظام يرغب عمدا الا يمر الشهر الا و قد اسال كعادته دماء المواطنين العزل الأبرياء اليوم سقط الشهداء و الجرحى فى معسكر كلمه على يد النظام و زبانيته اذ لم يكتف التظام بحجز مئات الألوف فى معسكرات اللاجئين داخل وطنهم بسبب النظام و جرائمه بل يسعى ايضا الى استفزازهم و تفجير كوامن غضبهم بزياره رئيس التظام المسئول عن الجريمه و الماساة الى معسكر كلمه و لما رفض قاطنوا المعسكر الزيارة و استهجنوا بحق قيامها واجههم النظام قتلا و جرحا بالرصاص الحى فى هذا اليوم الحمعة الثانى و العشرين من شهر سبتمبر ٢٠١٧ لقد ظللنا و ظلت كل القوى المعارضة تشجب و تدين و ترفض دونما اثر او فائدة فقد مللنا نحن وًمل الشعب من هذا الشجب و الادانة و اصبحت البيانات اسطوانه مشروخة مملة لا تقتل زبابة و لا تجدى نفعا لقد ان لنا و لكل قوى المعارضة ان نتصدى لهذا النظام الدموى الاخرق و لن نستطيع ان نفعل ذلك متفرقين و منقسمين بل و متقاتلين لا سبيل الا بالوحدة و الاتفاق على هدف استراتيجى واحد لا رجوع و لا نكوص عنه، علينا ان نتوحد على اسقاط التظام خيارا واحدا وحيدا أوحدا
ان الحبهة الوطنية العريضهً ظلت تدعو و لا زالت و ستظل تدعو الى لقاء و التقاء حميع القوى المعارضة من الأحزاب السياسية و الحركات المسلحة و قوى المحتمع المدنى كلها لاسقاط النظام عبر انتفاضة شاملة حامعة يتفق على تفاصيلها و موعدها اذا لم نتفق على ذلك الان و فورا سيواصل النظام قهره و تقتيله و تشريده للمواطنين و يتساقط شهيد تلوً شهيد و جريح تلوً جريح دونما محاسبة او عقاب و لا يبرىء منا احد نفسه من اى تقاعس. و لن يقف نزيف الدم الا باسقاط التظام و من يرى غير ذلك فهو اما واهم او حالم او عاجز وحدتنا لاسقاط التظام هى الخلاص و شعبنا وحده هو القادر على ازالة التظام
على محمود حسنين رئيس الحبهة الوطنية العريضهً الجمعة ٢٢/٩/٢٠١٧