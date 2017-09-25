تقرير عن اجتماع وفد الجبهة الوطنية العريضة مع الحزب الشيوعى الفرنسى بباريس
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اجتمع يوم الجمعة 22/09/2017 في باريس فرنسا بمباني البرلمان الفرنسي وفد الجبهة الوطنية العريضة برئاسة الاستاذ علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة والأستاذ الفاضل محمود أبوبكر أمين عام فرعية الجبهة الوطنية العريضة فرعية فرنسا بالحزب الشيوعي الفرنسي برئاسة مسئول الشئون الأفريقية للحزب Felix Atachode وآخرين.. وشرح رئيس الجبهة الوطنية العريضة تكوين وبرامج وموقف الجبهة الوطنية العريضة في إزالة نظام الإنقاذ عبر الانتفاضة الشعبية السلمية وإقامة البديل الديمقراطي والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن والمواطن وعاب على الدول الغربية تعاونها مع أجهزة النظام القمعيه ومحاولة بعض الدول الغربية إعاده السودانيين الذين لجاؤ إليها فرارا من جحيم النظام وأكد الاستاذ علي محمود حسنين أنهم لا يطلبون من أحد مساعدتهم في إزاله النظام إذ أن ذلك شأن سوداني تقع مسئوليته على الشعب الذي يعاني ويطأ الجمر و هو قادر بإرادته على إزاله النظام وقد أيد الحزب الشيوعي الفرنسي طرح الجبهة الوطنية العريضة وموقفها وأعلنوا تعاطفهم مع الشعب السوداني ومع ما عابته الجبهة الوطنية العريضة علي الدول الغربية علي أن يستمر التعاون في هذا الإطار