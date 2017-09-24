بيان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي

ليس من الغريب ان تتزامن جريمة النظام الحاكم صباح الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠١٧ ضد شعبنا في معسكر كلما مع الذكرى الرابعة لهبة سبتمبر المجيدة التي راح ضحيتها اكثر من مئأتان شهيد وشهيدة. ولكن الغريب ان تحدث مجزرة كلما بجنوب دارفور في الوقت الذي يلعق فيه النظام احزية الاميركان لرفع الحظر الاقتصادي المفروض عليه منذ ١٩٩٧ بسبب دعمه للارهاب وقهره لشعبه وانتهاك كل حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا.
إننا في حشد الوحدوي نقول؛ انه لن تتوقف جرائم النظام الا بوحدة العمل المعارض ولن يرعوي النظام الاحمق من ارتكاب فظائعه الا بالتفاف جماهير شعبنا حول المعارضة الوطنية الشريفة لاسقاط النظام.
و اننا نعي تماما بان بيانات الادانة والشجب والتصريحات الصحفية ضد جرائم النظام وفظائعه التي لا تنتهي، لا تكفي وحدها. فلقد كان وما زال من اهم واجبات المعارضة التوحد حول الهدف الذي ينهي معاناة شعب السودان باسقاط هذا النظام واحلاله بالبديل الديمقراطي لادارة هذا التنوع المتفرد لشعب السودان والحفاظ علي وحدته.
ان ما حدث بالامس في معسكر كلما ما هو الا امتداد لانتهاكات النظام المتكررة لحقوق المواطن في التعبير السلمي عن رفضه لهذا النظام المرفوض من المواطنين في كل بقاع الوطن والذي لا يهمه الان الا رفع الحظر المفروض عليه والذي لن يحل الازمة الوطنية الشاملة بل سيزيد من تعقيدات الازمة وسرقة امكانيات الوطن والشعب لصالح النظام واعوانه. واننا نقول ان الخوف الاكبر هو من التنازلات المتوقعة والمعلومة لدينا و التي قدمها وسوف يقدمها النظام الذي يهمه في المقام الاول رضا امريكا عنه لبقائه في سدة الحكم. عليه ؛ فاننا ندعو جميع المواطنين والمواطنات الشرفاء الى التحلق حول قوى المعارضة الديمقراطية المخلصة واعلان النضال الجاد ومناهضة هذا النظام الغاشم عبر كل السبل السلمية المتاحة من تظاهرات واعتصامات في المياديين والساحات والمسيرات الصامتة وصولا للاضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل من اجل اسقاط هذا النظام الفاسد وارساله إلى سلة المهملات ومزبلة التاريخ إلى غير رجعة.
*عاش نضال الشعب السوداني الابي*
*عاشت وحدة المعارضة الوطنية*
*والخذي والعار لنظام الموت والفساد والدمار*
*عاش ثوار كلما رمزا للمقاومة والصمود*
*المجلس القيادي لحشد الوحدوي*
*السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠١٧م* https://www.facebook.com/hashdmedeaandpr/