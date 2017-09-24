إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة: مذبحة كلمة وصمة على جبين السودان، البشير يُقابل جرح كبرياءه بسكب المزيد من دماء العزل بغرب السودان

التفاصيل نشر بتاريخ: 24 أيلول/سبتمبر 2017