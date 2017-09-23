بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول مجزرة النظام بمخيم كلمة للنازحين
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أقدم نظام الإبادة الجماعية صباح اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2017م علي إرتكاب جريمة بشعة بحق النازحين العزل بمخيم كلمة بولاية جنوب دارفور بعد أن رفضوا زيارة المجرم عمر البشير الذي هو ذات نفسه من شردهم وقتل ذويهم ونهب ممتلكاتهم وحرق قراهم.
قدم النازحون درسا بليغا في البسالة والصمود أمام آلة النظام الجهنمية. تفيد المعلومات الأولية بسقوط 5 شهداء وعدد 25 جريحا و 6 مختطفين من قبل المليشيات الحكومية. قائمة أسماء الشهداء :
1. عرفة محمد آدم ، 48 سنة ، سنتر 2 2. فاطمة آدم صالح ، 35 سنة ، سنتر 6 3. اسحاق صالح ادم ، 65 سنة ، سنتر 7 4. إبراهيم ادم ادريس ، 38 سنة ، سنتر 4 5. اسحاق ابكر ادم ، 65 سنة ، سنتر 6
قائمة أسماء الجرحى : 1. حسن ادم محمد عبد الله ، 50 سنة ، سنتر 2 2. موسي اسحاق جمعة ، 24 سنة ، سنتر 4 3. اسحاق شريف ، 62 سنة ، سنتر 7 4. امام عبد المحمود عبد الجبار ، 22 سنة ، سنتر 2 5. هيثم داؤد بلال ، 18 سنة ، سنتر 3 6. سليمان ادم الطاهر ، 55 سنة ، سنتر 4 7. والي الدين ابكر اسماعيل ، 14 سنة ، سنتر 5 8. نصر الدين محمد عمر زكريا ، 43 سنة ، سنتر 4 9. يعقوب محمود ابكر ، 43 سنة ، سنتر 2 10. عبد السلام اسحاق ، 67 سنة ، سنتر 6 11. محمد محمود بدوي ، 25 سنة ، سنتر 2 12. حسين ابراهيم ابو القاسم ، 35 سنة ، سنتر 7 13. محمد آدم عمر محمود ، 17 سنة ، سنتر 6 14. حسن حسين مصطفي ، 26 سنة ، سنتر 6 15. ياسر يوسف محمود ، 25 سنة ، سنتر 4 16. عمار ادم عبد المولي ، 17 سنة ، سنتر 3 17. يوسف ادم عبد الرحمن ، 36 سنة ، سنتر 7 18. يوسف إبراهيم عمر ، 19 سنة ، سنتر 6 19. عبد الباقي هارون عيسى ، 46 سنة ، سنتر 2 20. السعودي عمر ادريس اسحاق ، 29 سنة ، سنتر 1 21. كلتومة عمر ، 23 سنة ، سنتر 2 22. فاطمة ادم عبد الرحمن ، 52 سنة ، سنتر 2 23. حواء موسي هارون ، 36 سنة ، سنتر 1 24. جدو عمر عبد الشافع ، 35 سنة ، سنتر 2. 25. سليمان ادم الطاهر ، 20 سنة سنتر 6
إننا فى حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور نؤكد الآتي: 1. إن محاولة إقتحام مخيم كلمة للنازحين يعد خرقا لكافة القوانين الدولية الإنسانية وإتفاقيات جنيف. 2. نطلب من المجتمع الدولي القيام بواجبه الأخلاقي والإنساني والتدخل العاجل لإيقاف المجرزة التى تجري الآن وحماية النازحين العزل. 3. نناشد الشعب السوداني وقواه الحية وكافة شرفاء العالم الحر بالتحرك العاجل لإنقاذ ضحايا الإبادة الجماعية وفضح جرائم النظام في كافة المحافل الإقليمية والدولية وملاحقتهم قانونيا.