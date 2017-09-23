بيان من المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في إقليم دارفور بالسودان

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بيان مهم رقم «4»

💥 حول المجزرة التي ارتكبها البشير و مليشياته ضد نازحي معسكر كلمة في مدينة نيالا بجنوب دارفور ، حوالي التاسعة من صباح اليوم 22 سبتمبر 2017م عبر هجوم أمني منظم.

▪خلال زيارته ( عمر البشير) المزعومة لبعض مدن ومعسكرات النازحين في دارفور هذه الأيام ، كمنسقية للنارحين كنا قد حذرنا البشير و أعوانه عبر بيانات في الإعلام و خطاب سلمناها لبعثة اليوناميد في معسكرنا و وضحنا فيهما رفضنا القاطع لزيارته لنا و ان عليه ان يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ، عبّرنا عن موقفنا الرافض لزيارته بتظاهرات سلمية داخل معسكرنا و مقر اليوناميد من اليوم الأول 19 سبتمبر الى اليوم ، في مساء الأمس حشدت النظام قواته العسكرية امام معسكرنا من الناحية الشرقية الشمالية اي ما بين المعسكر و وحدة بليل و من الناحية الغربية الجنوبية خلف معسكرنا حيثما توجد قاعدة دوماية العسكرية ؛ في صباح اليوم تحركت قوة عسكرية اخري بقيادة قائد الفرقة 16 مشاه / حيدر محمد ، قوامها عدد 65 عربة لاندكروزر من مقر قيادتهم في مدينة نيالا نحو معسكرنا بينما نحن كنا متجمعين بكل فئاتنا العمرية ، دون سابق إنذار أطلقت هذه القوات الوحشية المرتكزة و القادمة نحونا وابل من الرصاصات الحية فينا مباشرة حيث أصابت عدد أكثر من 33 نازح بإصابات متفاوتة وفي الحال إستشهدوا عدد 5 منهم متأثرين بتلك الجروح و إختطاف عدد 6 آخرين جارى معرفة اسماءهم.

💥 أسماء الذين استشهدوا في الحال

1- عرفة محمد أحمد 48 سنة / سنتر (1).

2 - إسحاق ابكر آدم 65 سنة / سنتر (6).

3- إسحاق صالح آدم 60 / سنتر (7).

4- إبراهيم آدم إدريس 38 سنة / سنتر (4).

5-فاطمة آدم صالح 35 سنة / سنتر (6).

💥 إما الجرحى الذين حصرناهم إلى الآن

1- حسن آدم محمد عبدالله 50 سنة/ سنتر(2).

2- موسى إسحاق جمعة 24 سنة / سنتر(4).

3- إمام عبدالمحمود عبدالجبار 22 سنة / سنتر (2).

4- هيثم داؤود بلال 18 سنة/ سنتر (2).

5- والي الدين ابكر إسماعيل 14 سنة / سنتر (5).

6- إسحاق شريف 62 سنة / سنتر (7).

7-سليمان آدم الطاهر 55 سنة / سنتر (4).

8-نصر الدين محمد عمر زكريا 16 سنة / سنتر (5).

9- يعقوب محمد ابكر 43 سنة / سنتر (2).

10- عبدالمنان إسحاق 67 سنة / سنتر (6).

11- محمد محمد بدوي 25 سنة / سنتر (2).

12- حسين إبراهيم ابوالقاسم 33 سنة / سنتر (7).

13- محمد آدم محمد عمر 17 سنة / سنتر (6).

14- حسن حسين مصطفى 26 سنة / سنتر (6).

15- ياسر يوسف محمد 25 سنة / سنتر (4).

16- عمار آدم عبد المولى 16 سنة / سنتر (3).

17- يوسف آدم عبدالرحمن 36 سنة / سنتر (7).

18- يوسف إبراهيم 15 سنة / سنتر (6).

19- عبدالباقي هارون عيسى 46 سنة / سنتر (2).

20- السعودي عمر إدريس إسحاق 29 سنة / سنتر (1).

21- كلتومة عمر 23 سنة / سنتر (2).

22- فاطمة آدم عبدالرحمن 52 سنة / سنتر (2).

23- حواء موسى هارون 36 سنة / سنتر (1).

24- جدو عمر عبدالشافع 30 سنة / سنتر (2).

25- سليمان آدم الطاهر 20 سنة / سنتر (6).

26- محمد آدم بوش 35 سنة / سنتر (3).

💥 إزاء هذا نريد تأكيد الآتي

1- ثباتنا في موقفنا الرافض لزيارتك يا مجرم الحرب / عمر البشير و مليشياتك.

2- سوف تستمر تظاهراتنا السلمية المعبرة عن رفضنا لزيارتك معسكر كلمة.

3- خير لنا ان نلحق بإخواننا و إخواتنا الذين قتلتهم اليوم و قبلها بدلا من الترحاب بك و مصافحتك.

4- نناشد بعثة اليوناميد و مجلس الأمن الدولي بتفعيل و إرسال قواتهما لحمايتنا من قوات البشير الآن قبل غدا ، و القبض على البشير و مليشياته لتقديمهم إلى محكمة الجزاء الدولي.

5- نناشد كل شعوب الوطن السوداني في الداخل والخارج بمختلف تنظيماتهم لتحويل هذه المجزرة للإنتفاضة العامة التي تسقط النظام.

💥 سوف نوافيكم ببقية أسماء الشهداء و الجرحى و المختطفين حالما حصرناهم.

💥 إما حياة تتحقق فيها الكرامة الإنسانية أو ممات يدرس الأجيال أسبابها.

💥 عاجل الشفاء للجرحى و الرحمة والمغفرة لشهداءنا الأبطال.

💥 الشيخ/ عبدالرازق يوسف/ أمين الإعلام / الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة.

22 سبتمبر 2017م.