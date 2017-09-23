بيان من المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في إقليم دارفور بالسودان
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بيان مهم رقم «4»
💥 حول المجزرة التي ارتكبها البشير و مليشياته ضد نازحي معسكر كلمة في مدينة نيالا بجنوب دارفور ، حوالي التاسعة من صباح اليوم 22 سبتمبر 2017م عبر هجوم أمني منظم.
▪خلال زيارته ( عمر البشير) المزعومة لبعض مدن ومعسكرات النازحين في دارفور هذه الأيام ، كمنسقية للنارحين كنا قد حذرنا البشير و أعوانه عبر بيانات في الإعلام و خطاب سلمناها لبعثة اليوناميد في معسكرنا و وضحنا فيهما رفضنا القاطع لزيارته لنا و ان عليه ان يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ، عبّرنا عن موقفنا الرافض لزيارته بتظاهرات سلمية داخل معسكرنا و مقر اليوناميد من اليوم الأول 19 سبتمبر الى اليوم ، في مساء الأمس حشدت النظام قواته العسكرية امام معسكرنا من الناحية الشرقية الشمالية اي ما بين المعسكر و وحدة بليل و من الناحية الغربية الجنوبية خلف معسكرنا حيثما توجد قاعدة دوماية العسكرية ؛ في صباح اليوم تحركت قوة عسكرية اخري بقيادة قائد الفرقة 16 مشاه / حيدر محمد ، قوامها عدد 65 عربة لاندكروزر من مقر قيادتهم في مدينة نيالا نحو معسكرنا بينما نحن كنا متجمعين بكل فئاتنا العمرية ، دون سابق إنذار أطلقت هذه القوات الوحشية المرتكزة و القادمة نحونا وابل من الرصاصات الحية فينا مباشرة حيث أصابت عدد أكثر من 33 نازح بإصابات متفاوتة وفي الحال إستشهدوا عدد 5 منهم متأثرين بتلك الجروح و إختطاف عدد 6 آخرين جارى معرفة اسماءهم.
💥 أسماء الذين استشهدوا في الحال
1- عرفة محمد أحمد 48 سنة / سنتر (1).
2 - إسحاق ابكر آدم 65 سنة / سنتر (6).
3- إسحاق صالح آدم 60 / سنتر (7).
4- إبراهيم آدم إدريس 38 سنة / سنتر (4).
5-فاطمة آدم صالح 35 سنة / سنتر (6).
💥 إما الجرحى الذين حصرناهم إلى الآن
1- حسن آدم محمد عبدالله 50 سنة/ سنتر(2).
2- موسى إسحاق جمعة 24 سنة / سنتر(4).
3- إمام عبدالمحمود عبدالجبار 22 سنة / سنتر (2).
4- هيثم داؤود بلال 18 سنة/ سنتر (2).
5- والي الدين ابكر إسماعيل 14 سنة / سنتر (5).
6- إسحاق شريف 62 سنة / سنتر (7).
7-سليمان آدم الطاهر 55 سنة / سنتر (4).
8-نصر الدين محمد عمر زكريا 16 سنة / سنتر (5).
9- يعقوب محمد ابكر 43 سنة / سنتر (2).
10- عبدالمنان إسحاق 67 سنة / سنتر (6).
11- محمد محمد بدوي 25 سنة / سنتر (2).
12- حسين إبراهيم ابوالقاسم 33 سنة / سنتر (7).
13- محمد آدم محمد عمر 17 سنة / سنتر (6).
14- حسن حسين مصطفى 26 سنة / سنتر (6).
15- ياسر يوسف محمد 25 سنة / سنتر (4).
16- عمار آدم عبد المولى 16 سنة / سنتر (3).
17- يوسف آدم عبدالرحمن 36 سنة / سنتر (7).
18- يوسف إبراهيم 15 سنة / سنتر (6).
19- عبدالباقي هارون عيسى 46 سنة / سنتر (2).
20- السعودي عمر إدريس إسحاق 29 سنة / سنتر (1).
21- كلتومة عمر 23 سنة / سنتر (2).
22- فاطمة آدم عبدالرحمن 52 سنة / سنتر (2).
23- حواء موسى هارون 36 سنة / سنتر (1).
24- جدو عمر عبدالشافع 30 سنة / سنتر (2).
25- سليمان آدم الطاهر 20 سنة / سنتر (6).
26- محمد آدم بوش 35 سنة / سنتر (3).
💥 إزاء هذا نريد تأكيد الآتي
1- ثباتنا في موقفنا الرافض لزيارتك يا مجرم الحرب / عمر البشير و مليشياتك.
2- سوف تستمر تظاهراتنا السلمية المعبرة عن رفضنا لزيارتك معسكر كلمة.
3- خير لنا ان نلحق بإخواننا و إخواتنا الذين قتلتهم اليوم و قبلها بدلا من الترحاب بك و مصافحتك.
4- نناشد بعثة اليوناميد و مجلس الأمن الدولي بتفعيل و إرسال قواتهما لحمايتنا من قوات البشير الآن قبل غدا ، و القبض على البشير و مليشياته لتقديمهم إلى محكمة الجزاء الدولي.
5- نناشد كل شعوب الوطن السوداني في الداخل والخارج بمختلف تنظيماتهم لتحويل هذه المجزرة للإنتفاضة العامة التي تسقط النظام.
💥 سوف نوافيكم ببقية أسماء الشهداء و الجرحى و المختطفين حالما حصرناهم.
💥 إما حياة تتحقق فيها الكرامة الإنسانية أو ممات يدرس الأجيال أسبابها.
💥 عاجل الشفاء للجرحى و الرحمة والمغفرة لشهداءنا الأبطال.
💥 الشيخ/ عبدالرازق يوسف/ أمين الإعلام / الناطق الرسمي بإسم المنسقية العامة.