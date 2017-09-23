بيان من الإمام الصادق المهدي حول معاهدة الالتزام بحظر انتشار الأسلحة النووية
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بسم الله الرحمن الرحيم
نرحب ترحيباً حاراً بالإقبال على التوقيع على هذه المعاهدة في نيويورك، ونقول:
1. كل أسلحة الدمار الشامل النووية، والكيميائية، والبيولوجية؛ أسلحة لا أخلاقية، وتناقض ضوابط القتال في الإسلام لأنها تقتل الأطفال والنساء والمسنين والمعوقين والمدنيين غير المقاتلين، كما تدمر العمران المدني، والبيئة. 2. ولكن هذه المعاهدة تقوم على أساس غير عادل، لأنها لا تشمل إلزام تسع دول تملك أسلحة نووية بالتخلي عنها، ما يوفر قبولاً واقعياً لامتلاكها السلاح النووي، وبالتالي يمنحها فرصة ممارسة الابتزاز النووي ضد الدول الأخرى الملتزمة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي. هذا يقوض مبدأ العدل فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل، ولا سلام ولا استقرار بلا عدالة. 3. لا سيما في منطقة الشرق الأوسط إذ تملك إسرائيل مئات الرؤوس النووية، وتحتل أرض غيرها، وتمارس العدوان عليهم، وتتحصن بالابتزاز النووي ضدهم. فبأي منطق تلتزم الشعوب المهددة بما ينبغي الالتزام به، فتمتنع من امتلاك هذا السلاح الشيطاني؟ 4. هنالك ثلاثة عوامل للسعي لامتلاك السلاح النووي، هي: الإمكانيات المادية، والمعرفة التكنولوجية، والدافع الأمني. الإمكانات المادية متوافرة لكثيرين، كذلك يستحيل حظر انتشار المعرفة التكنولوجية. الأمر الذي يمكن تحقيقه هو انعدام الدافع. هذا ممكن بشرط تطمين الدول على أمنها، وعدم تعريضها للاستفزاز. أما إشعارها بالخطر على أمنها، وتعريضها للاستفزاز، فمن شأنه أن يصب في خانة الدافع لامتلاك السلاح النووي. مسؤولية القيادة الدولية هي التصدي لهذه الأمور لحظر حقيقي لانتشار السلاح النووي. إذا اردت أن تطاع فسل ما يستطاع، وبالله التوفيق،،
الصادق المهدي آخر رئيس وزراء شرعي للسودان رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار رئيس المنتدى العالمي للوسطية