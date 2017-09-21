بيان من حركه 27 نوفمبر بمناسبة الذكرى الرابعة لانتفاضة سبتمبر المجيدة
التفاصيل
التاريخ: 21/09/2017 بسم الله الرحمن الرحيم
حركه 27 نوفمبر
بيان رقم (10/2017 )
الذكرى الرابعة لانتفاضة سبتمبر المجيدة
في صبيحة الثالث والعشرين من سبتمبر 2013 اندلعت التظاهرات بعدد من مدن و ولايات السودان ، و عمّت الانتفاضة السلمية طول البلاد وعرضها، و كان جل المتظاهرين من الشباب المتحمس الثائر، خرجوا ليعبروا عن رفضهم القاطع لزيادة الأسعار و من أجل المطالبة بتحسين الظروف المعيشية، ثم ارتفع سقف مطالبهم بعد ذلك داعين إلى خروج جموع الشعب السوداني وإسقاط النظام.
قامت قوات الأجهزة الأمنية الحكومية مدعومة بمليشيا الجنجويد ( الدعم السريع) ، بقمع التظاهرات بوحشية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الرأس والصدر متعمدين القتل، و قدرت المنظمات الحقوقية السودانية أعداد الشهداء بالمئات ، بينما تقول الحكومة كذباً إنّ عدد القتلى 80 فقط بحسب إحصاء وزارة الداخلية السودانية ، فضلاً عن سقوط مئات الجرحى ، بجانب المعتقلين الذين بلغ عددهم حسب المنظمات الحقوقية 1000 معتقل ومعتقلة بالعاصمة و الولايات بينما اعترفت الشرطة فقط باعتقال 600 من الثوار.
يا أبناء شعبنا العظيم
تحييكم حركة 27 نوفمبر بمناسبة الذكرى الرابعة لانتفاضة سبتمبر المجيدة وتدعو الشعب السوداني العظيم بكل فصائله من حركات شبابية و أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وقوى الريف الثائرة للتنسيق وتنظيم الصفوف من أجل الاستعداد للمواجهة مع هذا النظام الفاشي الغاشم.
نحن فى حركة 27 نوفمبر قد توصلنا من خلال دراسة وتحليل سلوك النظام خلال ال28 سنة الماضية إلى أن هذا النظام لايمكن أن يتحول إلى حزب يقبل بالتداول السلمي للسلطة وما كانت حوارات الوثبة سوى خدعة من النظام لإطالة عمره وإضعاف العمل المعارض ، عليه فإننا على قناعة كاملة بأن إسقاط النظام هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من الفقر و الجوع و المرض و الأزمة السياسية العميقة ، و الانهيار الاقتصادى و التردي الخدمى ، و كذلك التهديدات والتحديات التى تجابه البلاد بالانقسام و التشظي.
تتقدم حركة 27 نوفمبر بدعوة لكل الحركات و التنظيمات الشبابية لتقدم الصفوف و الوحدة والعمل المشترك ، من اجل إنجاز المهام الوطنية العاجلة المتمثلة فى التجهيز للانتفاضة و الثورة ، وتحريك الشارع ضد هذا النظام الدكتاتوري القمعي الظالم.
وفاءً لروح شهداء انتفاضة سبتمبر المجيدة نرجو من الجميع العمل الجاد من أجل إكمال تكوين لجان الإنتفاضة في أنحاء البلاد المختلفة ، و تفعيل أدوات المقاومة و التغيير ، و السعي من اجل تكوين الكتلة التاريخية و التي تمثل قوى التغيير ، الاتفاق على عقد إجتماع يعالج كل قضايا و أدوات التغيير وخططه ، و يناقش الفترة الانتقالية ومهامها ، و المشروع الوطني الذي يعالج الأزمة الوطنية ويتكفل بإعادة بناء الدولة على أسس المواطنة، و التنمية المتوازية، و حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية والاعتراف بالتعدد الثقافي و العرقى وعدم الاقصاء.