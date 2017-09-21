طعن من هيئة محامي دارفور حول جلسة اليوم بمحكمة الطعون الإدارية
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طعن بالنمرة ط إ/ 95 /2017
بمحكمة الطعون الإدارية بحري إنعقدت اليوم الجلسة الأولي في الطعن المقدم من طلاب دارفور المذكورين أدناه :- 1- مجاهد أدم محمد يحي (كلية التربية) . 2- إيلاف أبوبكر محمد (الطالبة بكلية الزراعة ). 3- معاوية أحمد محمد أبكر (الطالب بكلية الزراعة ). 4- حمزة مكي الحاج حسن (الطالب بكلية الزراعة ) . 5- الطيب آحمد آدم حامد (الطالب بكلية الشريعة والقانون). 6- الطاهر التجاني أدم الطاهر (الطالب بكلية الشريعة والقانون). 7- عبد السميع يعقوب داؤود (الطالب بكلية العلوم والمستندات الطبية ) . 8- حمزة محمد عبيد عبد الله (الطالب بكلية الإقتصاد ) . ضد 1- جامعة الزعيم الازهري وقائع الطعن :- • الطاعنون طلاب بجامعة الزعيم الأزهري وأصدرت الجامعة قرارات بفصلهم من الجامعة المذكورة ومنعوا من دخول الحرم الجامعي ومنهم من لم يتبق له سوي شهرين للتخرج في الجامعة وجميعهم ينتمون لإقليم دارفور الذي يعاني من ويلات الحرب والنزوح والتشرد مما عرض مستقبلهم لخطر الضياع . • القرارات المطعون فيها صدرت بالمخالفة للائحة سلوك ونشاط الطلاب بالجامعة (المادة 8-1 ) ومخالفا للقانون وكان من بين عضوية بعض لجان التحقيق والمحاسبة رائد شرطة وتم إعلان قرارات اللجان المشأر اليها بلوحة الإعلانات ورفضت الجامعة مد الطلاب الذين تم فصلهم بصور من قرارات مدير الجامعة بإعتمادها . • بعد قضاء فترة التظلمات المقررة وفقا للقانون من دون إستجابة الجهات المختصة تم قيد الطعن أعلاه أمام محكمة الطعون الإدارية بحري . • في جلسة اليوم المنعقدة بقاعة محكمة الإستئناف بحري أمام قاضيها مولانا مجد الدين عز الدين تخلفت جامعة الزعيم الأزهري عن الحضور بالرغم من إعلانها قبل فترة كافية بقصد المماطلة والتسويف وتم تأجيل الجلسة ليوم 2/10/2017 لإعادة إعلان الجامعة كفرصة أخيرة . لقد ظلت إدارات الجامعات السودانية والتي أخضعت للأجهزة الأمنية تستهدف الطلاب عموما وطلاب دارفور خصوصا وتمارس التسويف والمماطلة من خلال إستغلال إجراءات التقاضي لحرمان الطلاب المستهدفين من مواصلة تعليمهم الجماعي وهذا ما يخالف أهداف الجامعات السامية وقيم المؤسسية التربوية والتعليمية والقدوة الحسنة . تناشد الهيئة نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والمنظمات الحقوقية للتضامن مع الطلاب المفصولين من دون مبررات موضوعية في طعنهم العادل ضد جامعة الزعيم الازهري .