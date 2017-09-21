تجمع قوى تحرير السودان تنعي الرفيق المناضل / أبكر حامد ابري (ابوشنب)
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قال تعالي *(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ))* صدق الله العظيم
تنعي، تجمع قوي تحرير السودان الرفيق الجسور المناضل/ أبكر ابوشنب. الذي كرس كل جهده البدني في القبض على الزناد و العقلي في التفكير في كيفية تحرير السودان و وقته في الفيافي و الغابات يكافح و يناضل يهجم و يسد الهجمات لا يكل و لا يمل ، صادقا صادقا صدوق مضيفا له الأخلاق. إذ أننا ننعي أنفسنا و كل رفاقه و معارفه و أسرته برحيل هذا البطل المغوار الذي رحل عن دنيانا الفانية لاحقا برفاقه الذين لبو نداء ربهم الي الرفيق الأعلى، لنا و لأسرته الصبر و السلوان و ندعو الله جل وعلا عن يتقبله بواسع رحمة مع الشهداء و الصديقين و حسن أولئك رفيقا انا لله. وانا اليه راجعون
عبدالله بشير جالي
القائد العام لقوات تجمع قوي تحرير السودان 21 سبتمبر 2017 /////////////