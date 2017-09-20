الحزب الإتحادي الموحد: القصاص لشهداء سبتمبر حق سماوي
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بسم الله الرحمن الرحيم الحِزب الإتِحادى (المُوًحَد) The Unionist Party (unified) السودان وطن للجميع
التاريخ: 20 سبتمبر 2017 منذ قدوم نظام جماعة الإسلام السياسي إلى السلطة ظلت جرائمه في حق بلادنا وشعبنا تتوالي واحدةً تلو الأخري وفي تعدُد وتنوُع تعجز الألسنة عن وصف بشاعتها وحصر عدديتها، غير أن أعظمها همجية هي جرائم قتله لأبنائنا وبناتنا من الشباب والطلاب بقسوة لا تشبه أخلاقيات وأعراف شعبنا المتسامح،، لقد ظل أبناؤنا وبناتنا من الشباب والطلاب ولعقود خلت يعانون من تسلط نظام جماعة الإسلام السياسي، يقدمون الشهيد تلو الشهيد من لدن بشير الطيب، التاية محمد أبوعاقلة، سليم محمد أبوبكر، طارق محمد أبراهيم، عبدالرحمن محمد، محمد عبدالسلام بابكر، ميرغني محمد النعمان، معتصم الطيب، معتصم حامد أبوالعاص، محمد موسى عبدالله، عبدالحكيم عيسى، شريف حسب الله الشريف، خالد محمد نور، الأفندي عيسى طه، عادل محمد أحمد حماد، محمد يونس نيل، الصادق يعقوب عبدالله، النعمان أحمد قرشي، قتلي وغرقي ترعة النشيشيبة عادل حماد، محمد يونس، النعمان قرشي، الصادق يعقوب عبد الله، عوضية عجبنا، أحمد عبيد الجريف شرق، سمية بشري الطيب الشجرة، ضحايا أم دوم أشول ألوك، سلوي علي كوكو، فاطمة علي نتو، عيسي علي بخيت والطفلة روينا، أبو بكر الصديق جامعة كردفان ومحمد الصادق ويو جامعة أمدرمان الأهلية، وأخيرأً جعفر عبد الباري جيفارا و أشرف الهادي ومحمد علي عبدالله، أما علي صعيد المذابح الجماعية فالتاريخ يرصد رمضان 1989، كنبو كرري وسعدان 1995 في القضارف، معسكر العيلفون ع الأضحي في 1998، بورتسودان 2005، إمري 2006، كجبار 2007، عوضيا عجبنا 2012 ، نيالا 2012، كـُتم وكـًساب وفتابرنو 2012 ش دارفور، التاما في سرف عمرة 2014، تبرا 2010، معسكر الحميدية 2010 .. شهداء سبتمبر 2013، سمية بشري 2015، أحمد عبيد محمد حمد الجريف 2015 ، أم دوم 2015 (ضحايا أم دوم أشول ألوك، سلوي علي كوكو، فاطمة علي نتو، عيسي علي بخيت والطفلة روينا)، قرية مولي بولاية غرب دارفور 2016، هيبان 2016، قري جبل مرة 2016، السنادرة 2016، نيرتتي 2017، (ملي،اسرني،أم تجوك،جامعة الجنينة ومدينة الجنينة 2017 )،، هذه الأمثلة من شهدائنا فرادي وجماعات تحكي وبصدق عن المدي الذي بلغته آلة القتل والقمع والقهر التي يستخدمها وما يزال نظام جماعة الإسلام السياسي كما تحكي وبذات الصدق عن إصرار عظيم وبسالة نادرة من أبناء وبنات شعبنا علي مواجهتها،،، الأشقاء والأحباب والزملاء ورُفقاء درب النضال الطويل أمده الله، لا يخفي عليكم بكل تأكيد أن نظام جماعة الإسلام السياسي حينما يستهدف أبناءنا وبناتنا دون وازع ٍ من ضمير أو رادع ٍ من خـُلق ودين إنما يستهدف قوانا الحية والوثابة بوصفها القُوَي الأكثر طموحاً ورغبةً وقدرةً علي التغيير والتقدم نحو تحقيق أهداف شعبنا، كما يسعي بكل خِسة إلي ضرب منابع القوة والحيوية والعنفوان لشعبنا في مواجهة خطط التدمير والتخريب لكل مُقَدًرات بلادِنا وثروات وممتلكات شعبنا في حاضره ومستقبله. إننا في الحزب الإتحادي الموحد إذ نحيي ذكري شهداء هبة سبتمبر 2013 إنما نساند ونؤكد علي حق عوائلهم في العدالة والقصاص الذي كفلته لهم كل الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية، كما نناشد وأزاء هذا الموقف العصيب الذي يتعرض له أبناءنا وبناتنا علي إمتداد ساحات الوطن المفدي من الأشقاء والأحباب والزملاء والرُفقاء في كل القوي السياسية أن تتراص صفوفهم في كيان معارض واحدٍ وموحد لعل وعسي أن تكون الميادين والشوارع مواقفهم ومراقدهم حتي ينجلي هذا الظلم وذاك الظلام ،،،،،،،
المجد والخلود لشهداء بلادنا من لدن محمد عثمان حامد كرار ورفاقه الأبرار وحتي محمد علي عبدالله المجد والخلود لكل شهدائنا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق التحية والإنحناءة لأبنائنا وبناتنا من الشباب والطلاب
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