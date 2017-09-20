الجبهة الشعبية المتحدة: بيان حول زيارة مطلوب الجنائية (البشير) لمعسكرات النازحين
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الحرية_العدل_السلام_الديمقراطية
U-P-F
تعمل الجبهة الشعبية المتحدة القطاع السياسي الطلابي لحركة /جيش تحرير علي شرخ حاجز الصمت تجاه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تقوم بها مليشيات الموتمر الوطني تجاه الشعب السوداني وتدين بأغلظ العبارات مؤسسات الدولة وأجهزتها القمعية التي تعمل علي تهميش وتشريد وتنزيح آلاف من أبناء هذا الوطن ناهيك عن مسلسل الإبادات الجماعية ومجموع الإغتصابات ضد النساء والأطفال التي تعد كابشع الجرائم علي مر تاريخ الدولة السودانية ونحن بذلك اذ نستنكر أفعال نظام المؤتمر الوطني ونهيب الشعب السوداني للوقوف الصامد ضد كل ما يقمع ويكبت الحريات ويمنع حق الحياة للأفراد ويقف عقبة أمام التغيير ونشر الوعي والإرتقاء بالدولة السودانية وتأسيس المواطنة المتساوية وإرساء قيم العدل وسيادة القانون والقتال من أجل الإحتفاظ بالكرامة ونزع الحريات.
جماهير الشعب السوداني :- تعد زيارة (البشير) مطلوب الجنائية بجرائم الحرب التي ارتكبها في حق مواطن إقليم دارفور (خاصة) بمثابة إستفزاز واضح وصريح تجاه من ارتكبت في حقهم تلك الجرائم وفعل مخجل ومعيب يأتي في إطار التكسب والمتاجرة بأحزان مواطن الإقليم وبيع حقوقه في فضاء الترضية والمحاباة للمجتمع الدولي والمحلي ليمارس(الرقص) علي جماجم الذين يعانون حتى الآن من ويلات الحرب التي أشعلها (البشير) وما ظالت احزانهم حية لمن فقدوا ارواحهم جراء القتل الممنهج من عصابة (البشير) وهم من يعانون الآن من النزوح والتشريد القسري جاعلين المعسكرات وطن صغير لهم يأمنهم من تسلطات الطغاة وبطش مليشياتهم الدموية.
علية تؤكد الجبهة الشعبية المتحدة الآتي:- _نرفض بشكل قاطع زيارة عصابة النظام و(البشير) للمعسكرات. _نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي مجرم الحرب البشير. _علي الشعب السوداني الوقوف سدا منيعا في وجه الطغاة والمجرمين. _ان إسقاط نظام (البشير)هو الخط الواضح والمصير الحتمي. _سنظل نقاتل حتى آخر نفس فينا من أجل الثورة او دونها الموت الأعظم.