الحركة الشعبية لتحرير السودان: تجديد الرؤية والتنظيم خطواتنا نحو البناء والمستقبل
التفاصيل
في إطار عملية تجديد الرؤية والتنظيم التي بدأتها الحركة الشعبية لتحرير السوادن، وأساسها المشاركة والواسعة من كادر وعضوية الحركة، والإنفتاح على قوى الإستنارة والتقدم والقوى الديمقراطية، وتحويل الأزمة الي منفعة. التجديد سيشمل الرؤية والتنظيم ويجب أن يستند الي الرجوع دائما الي شعبنا وجماهيرنا وإشراكها في الإجابة على أسئلة المستقبل وتجديد الرؤية والتنظيم. ⚫ تبداء هذه العملية من قواعدنا ومؤيدي رؤية السودان الجديد، ويجب أن تكون واضحة الخطوات وفي إطار النضال ضد نظام الإنقاذ، ومع قوى التغيير. ⚫ يأتي تجديد الرؤية والحركة بالدراسة النقدية لتجربتنا، والتي سيصحابها الوضوح والنزاهة والشجاعة والإنفتاح على الجديد. ⚫ نحتاج لعملية سياسية متكاملة الجوانب وديمقراطية، تخاطب العقل قبل العواطف وتجيب على الأسئلة من شاكلة لماذا إرتكبنا أخطاء؟ ولماذا حدث ما حدث لحركتنا؟ وماهي الضمانات لكيلا يحدث ما حدث في المستقبل؟ *الخطوات:-* أولا: فتح نقاش لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أكتوبر وتنتهي في ديسمبر 2017م. ثانيا: تكوين لجان في داخل وخارج السودان تشمل مختلف قطاعات الحركة لمتابعة وتلخيص المناقشات، وتوفير الوثائق لعضوية وأصدقاء الحركة، وعرض نتائجها للمؤسسات التي ستتخذ القرارات على ضوءها ومتابعة تنفيذ ما نتوصل إليه. ثالثا: يبدأ النقاش بتوزيع وثيقتين خلال أسبوع من الآن من الرئيس والأمين العام للحركة. رابعا: سيتم عقد إجتماع موسع لقيادة وكادر الحركة في يناير 2018م لإجازة الوثائق الجديدة والإعلان عن قيادة إنتقالية في مختلف مستويات التنظيم. خامسا: سيلعب الداخل والمناطق المحررة وقطاعات الشباب والنساء والطلاب وجماهير المدن والريف دور رئيسي في المناقشات وما يتمخض عنها. سادسا: نجري مناقشات مع قوى السودان الجديد وقوى الإستنارة والتقدم لنأخذ ونعطي معا. سابعا: سيحدد إجتماع يناير 2018م تاريخ إنعقاد المؤتمر العام وإجراءاته وضمان أوسع مشاركة سياسية وفعلية في الإعداد له، فالمؤتمر يجب أن يكون عملية سياسية ذات شأن وليس مجرد خطوات إدارية لإختيار مسؤولين يصوبون أعينهم تجاه المواقع التنفيذية بدلا عن العملية السياسية التي تخدم نمو وتطوير الحركة والدفع برياح جديدة في أشرعتها. أخيرا: الحركة الشعبية لتحرير السودان وجدت لتبقى ولتنتصر كحركة قومية لكل السودان والسودانيين. *مالك عقار أير* *رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان* 19 سبتمبر 2017م