رئيس حركة/ جيش تحرير السودان ينعي والد الرفيق يوسف أحمد يوسف (كرجوكولا).
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بمزيد من الحزن والأسي ينعي الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/ جيش تحرير السودان المغفور له بإذن الله العم/ أحمد يوسف والد القائد يوسف أحمد يوسف (كرجوكولا) الذي إنتقل إلي جوار ربه اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2017م إثر علة لم تمهله طويلا.
التعازي للقائد (كرجوكولا) والأسرة الممتدة وكل معارف الفقيد. نسأل الله تعالي أن يتقبله قبولا حسنا ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.
محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الحركة 18 سبتمبر 2017م