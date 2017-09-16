التحالف الديمقراطي للمحامين: بيان حول الشكوى المقدمة من التحالف لإيقاف ترخيص محامين
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في إطار حملته الإنتخابية وجهوده الساعية لتنقية سجل المحامين، قام التحالف الديمقراطي للمحامين صباح اليوم الموافق 14/9/2017 وعبر رئيسه الأستاذ / جلال الدين محمد السيد , بتقديم شكوى - مشفوعة بكشفٍ مرفق- إلى لجنة قبول المحامين وفقاً لنص المادة 25 من قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل 2014 لإيقاف الترخيص المهني لعدد(90) محامياً قاموا بالإلتحاق بوزارة العدل ومكتب النائب العام . ويأتي هذا الطلب نسبة لأن هؤلاء المحامين قد قاموا بتجديد ترخيصهم المهني للعام 2017-2018 مما يتعارض مع قانون المحاماة . وقد تم تقديم طلب مماثل من عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين الأستاذ / محمد عمر شمينا .
هذا ويجب على لجنة قبول المحامين في هذه الحالة إصدار خطابات لهؤلاء المحامين تفيدهم فيها بإيقاف تراخيصهم المهنية , ومن ثمَّ يجب كذلك عدم ادراج أسمائهم في كشوفات الناخبين الخاصة بإنتخابات نقابة المحامين لدورة 2017-2021 والتي ستنطلق في ديسمبر 2017 . ويؤكد التحالف باستمراره في حملته لتنقية سجل المحامين باعداد كشوفات أخرى للطعن في التراخيص الممنوحة للمزاولين لمهن أخرى لتعارض استمرارهم في المهنة مع قانون المحاماة .