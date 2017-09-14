هيئة محامي دارفور: بيان حول إعتقال وحجز وترحيل( 37) من مواطني ولاية شرق دارفور لسجن الهدي بأمدرمان

التفاصيل نشر بتاريخ: 14 أيلول/سبتمبر 2017